Katančeva četa izgubila eno mesto, na vrhu še vedno Argentinci, Brazilci in Nemci

Slovenske nogometaše naslednji preizkus čaka že ta mesec, ko se bodo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo pomerili s Škotsko. (Foto: Damjan Žibert)

Glede na to, da so bile februarja odigrane zgolj štiri mednarodne nogometne tekme, se lestvica Fifa ni bistveno spremenila. Slovenija je izgubila eno mesto in je zdaj oseminpetdeseta reprezentanca sveta. Prva deseterica je ostala nespremenjena - na prvem mestu je Argentina pred Brazilijo in Nemčijo, tekmeci Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo pa zasedajo naslednja mesta: Anglija je 14., Slovaška 25., Škotska 67., Litva 107. in Malta 182.

Lestvica Fife (9. marec 2017):

1. ( 1.) Argentina 1644 točk

2. ( 2.) Brazilija 1534

3. ( 3.) Nemčija 1443

4. ( 4.) Čile 1389

5. ( 5.) Belgija 1379

6. ( 6.) Francija 1318

7. ( 7.) Kolumbija 1312

8. ( 8.) Portugalska 1240

9. ( 9.) Urugvaj 1200

10. (10.) Španija 1162

...

14. ( 13.) Anglija 1114

25. ( 26.) Slovaška 853

58. ( 57.) Slovenija 609

67. ( 67.) Škotska 527

107. (109.) Litva 326

182. (183.) Malta 87