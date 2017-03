Katanec: Mislim, da so kot domačini Škoti favoriti ...

"Mislim, da so kot domačini Škoti favoriti, saj morajo tekmo dobiti. Če je ne bodo, bodo praktično izključeni iz igre za to drugo mesto. Na prvo ne verjamem, da lahko pridejo. Mi pa tudi želimo tekmo dobiti, ker v tem sistemu točkovanja s tremi točkami za zmago ena točka ne da veliko. Tako da bomo poskušali zmagati," je na novinarski konferenci povedal Srečko Katanec in dodal, da bo najbolj pomembno dobiti čim več tako imenovanih drugih žog. Kapetan Boštjan Cesar pravi, da so se na tekmo dobro pripravili. "Škotska ima dobre igralce, igra dober nogomet, a je v točkovnem zaostanku. Ukvarjali smo se s z njimi in z nami, tako da vemo, da nas čaka težka tekma. Moramo biti na visoki ravni, če si želimo ugoden razplet," pravi Cesar. Ta priložnost za preboj škotske obrambe vidi tudi ob prekinitvah. "Škoti so dobili veliko takšnih golov na zadnjih tekmah, a so tudi oni imeli svoje priložnosti. Imajo dobre igralce, agresivnost in dobro pokrivajo na vseh delih igrišča. Dobivajo pa veliko golov iz prekinitev, tu puščajo malo več prostora," meni Cesar, ki škotskih posameznikov ni izpostavil, dejal je, da so močni kot ekipa.





Srečko Katanec (Foto: Damjan Žibert)

"Kot ekipa so močni, imajo visoke srednje zvezne igralce, hitre bočne igralce, ki so konkretni v dvobojih ena na ena. Tu bomo morali ustaviti napade, če ne, bodo podajali v kazenski prostor. Igrajo tudi na preskok, tako da bo ključno, kdo bo vzel več drugih žog," je povedal Cesar.

Trenutno v skupini F vodi Anglija z desetimi točkami, Slovenija ima na drugem mestu osem točk, Slovaki so tretji s šestimi, Litovci četrti s petimi, Škoti peti s štirimi, Maltežani pa so zadnji brez točke.

Škotski mediji so izpostavili tri slovenske igralce, in sicer vratarja Jana Oblaka kot izvrstnega čuvaja mreže, Boštjana Cesarja, branilca, po "kakršnem hrepenijo na Škotskem", in kreativnega vezista Valterja Birso. Poudarjajo, da je glavna odlika slovenske vrste obramba, ki je na zadnjih desetih tekmah prejela le pet zadetkov. Zaradi tega menijo, da bo breme škotske igre padlo na ramena "kreativcev" Roberta Snodgrassa in Stuarta Armstronga. Škoti, ki selektorju Gordonu Strachanu verjetno ne bodo odpustili novega spodrsljaja, bodo bržčas začeli v postavi Craig Gordon v vratih, v obrambi Andrew Robertson, Charlie Mulgrew, Russell Martin in Ikechi Anya, v zvezni vrsti Scott Brown (ta naj bi se vsaj v uvodu posebej osredotočil na Kevina Kampla), James Morrison, Snodgrass, Armstrong in James Forrest ter Leigh Griffiths v napadu.



Tekmo, na kateri pričakujejo med 30.000 in 35.000 ljudi (Hampden Park sprejme približno 50.000 ljudi), med njimi približno 700 Slovencev (reprezentante so danes z obiskom treninga presenetili tudi starši), bo sodil Nizozemec Björn Kuipers.