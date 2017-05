Katanec objavil seznam za Malto: brez Cesarja, Birse, Samardžića, Kampla ...

Srečko Katanec (Foto: Damjan Žibert)

Slovenci so se nazadnje z Malto merili novembra, ko so v gosteh zmagali z 1:0. Pred tem so v kvalifikacijah za EP 2004 Malto v gosteh premagali s 3:1, doma pa s 3:0.

Zaradi kartonov reprezentanci na tekmi proti Malti ne bodo mogli pomagati Boštjan Cesar, Valter Birsa in Miral Samardžić, Kevin Kampl pa ima zdravstvene težave.

Leta 1996 sta se ekipi na prijateljski tekmi razšli z 0:0, dve leti prej pa so Slovenci zmagali z 1:0. Slovenija je trenutno na lestvici Mednarodne nogometne zveze 55., Malta pa 182. Naša reprezentanca je po petih krogih v skupini E na tretjem mestu z osmimi točkami. Pred njo sta Anglija s 13 in Slovaška z devetimi točkami, za njo pa Škotska s sedmimi, Litva s petimi in Malta, ki je še brez točke. Reprezentanca se bo zbrala 1. junija, tekma pa bo 10. junija.

Seznam za Malto:

- vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Carpi), Jan Koprivec (Anorthosis Famagusta), Grega Sorčan (Gorica);

- branilci: Jure Balkovec (Domžale), Miha Blažič (Domžale), Antonio Delamea Mlinar (New England Revolution), Bojan Jokič (Ufa), Luka Krajnc (Frosinone), Miha Mevlja (Rostov), Nemanja Mitrović (Olimpija), Matej Palčič (Maribor), Gregor Sikošek (Broendby), Aljaž Struna (Palermo), Nejc Skubic (Konyaspor), Matija Širok (Domžale);

- vezisti: Rene Krhin (Granada), Jasmin Kurtić (Atalanta), Žan Majer (Domžale), Nik Omladič (Eintracht Braunschweig), Rajko Rotman (Kayserispor), Benjamin Verbič (Koebenhavn), Miha Zajc (Empoli);

- napadalci: Robert Berić (St. Etienne), Roman Bezjak (Rijeka), Josip Iličić (Fiorentina), Milivoje Novaković (Maribor).