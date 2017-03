Katanec objavil seznam za tekmo s Škotsko, na katerem ni prvega strelca Prve lige Zahovića, vpoklican pa je Kampl

Katanec je na seznam vpoklical tudi Kampla. Ta naj bi na reprezentančni zbor prišel ali pa tudi ne: 'Nič me ne more presenetiti.' (Foto: Damjan Žibert)

Luka Zahović, član NK Maribora, se je v spomladanskem delu Prve lige izkazal z nekaj krasnimi zadetki, navdušil je z golom na derbiju in s 'sombrerom' na tekmi v Novi Gorici, ko je poskrbel za morda najlepši zadetek sezone. A vse to ob dejstvu, da je skupaj z Dominikom Glavino prvi strelec PLTS (14 golov), ni bilo dovolj, da bi si prislužil mesto v reprezentantci. Srečko Katanec raje v napadu raje stavi na njegovega soigralca Milivoja Novakovića. Poleg Novakovića so v napad vpoklicani še Robert Berić, ki je bil veliko časa poškodovan, Josip Iličić in Roman Bezjak, ki se je vrnil na Rijeko. Novinarji so Katanca povprašali tudi o tem, zakaj na seznamu ni v tej sezoni Prve lige izjemno razpoloženega Dareta Vršiča (poleg Luke Zahovića). "Jaz bi govoril o tistih, ki so na spisku. Imate pravico dati na spisek še katerega drugega," se je glasil odgovor Katanca. "Luka daje gole, daje pod določenimi pogoji, to je pa moja naloga, da analiziram, kako močna je naša liga, kako močna je nekatera druga liga," je nadaljeval Katanec. Ta je na seznam priključil dva nogometaša Domžal (Matija Širok in Žan Majer) in le enega iz vodilne ekipe Prve lige NK Maribora (Novaković). "Jaz ne sovražim nikogar. Moje delo je zelo specifično, igralca moram analizirati, kaj daje na igrišču, in oceniti, ali je za določeno tekmo primeren ali ne. Ne bom pa igralca klical, da bom všečen novinarjem ali ne vem komu ... Za to odločitvijo stojim, torej da so ti igralci na seznamu primernejši za tekmo s Škotsko kot Luka Zahović," je poudaril Katanec.

Znova pa je na seznamu tudi Kevin Kampl iz Bayerja Leverkusna, ki je manjkal na nekaterih zadnjih akcijah, za Radio Slovenija pa je včeraj potrdil, da bo tokrat prišel na zbor. "Je na spisku, prišel bo. No, videli bomo, če bo prišel. Moral bi priti, toda v življenju me nič več ne preseneti. Sicer je vse v redu, fantje pa se bodo še pogovorili med sabo. Ne vidim pa nobenih težav glede tega," je pojasnil selektor.

Za Luko Zahovića prostora na reprezentančnem spisku (še) ni, ga pa Katanec spremlja in je vesel, da zabija gole. (Foto: Miro Majcen)

O prihajajočem nasprotniku, reprezentanci Škotske pa: "Čaka nas težka tekma, glede na to, da smo si ogledali precej tekem Škotov, mi za zadnji dve ni jasno, kako so jih izgubili s po 0:3, saj si tega niso zaslužili. So agresivni, dobri, ustvarjajo si priložnosti. Na teh dveh tekmah niso zadeli, upam, da se jim proti nam ne bo odprlo. Vemo, kaj nas čaka. Zanje je ta tekma praktično zadnja, kjer lahko ujamejo priključek, če želijo biti drugi v skupini," je pojasnil Katanec. Slovenija je trenutno 58. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, Škotska pa 67.

Seznam za Škotsko:

Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Carpi), Jan Koprivec (Anorthosis Famagusta);

Branilci: Boštjan Cesar (Chievo), Bojan Jokić (Ufa), Luka Krajnc (Frosinone), Miha Mevlja (Rostov), Miral Samardžić (Akhisar Belediyespor), Aljaž Struna (Palermo), Andraž Struna (Heart od Midlothian), Matija Širok (Domžale);

Vezisti: Valter Birsa (Chievo), Matic Črnic (Rijeka), Kevin Kampl (Bayer Leverkusen), Rene Krhin (Granada), Jasmin Kurtić (Atalanta), Žan Majer (Domžale), Nik Omladič (Eintrach Braunschweig), Benjamin Verbič (Koebenhavn), Miha Zajc (Empoli);

Napadalci: Robert Berić (St. Etienne), Roman Bezjak (Rijeka), Josip Iličić (Fiorentina), Milivoje Novaković (Maribor).