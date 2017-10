VIDEO: Kavčič se je korektno pogovoril z Mijatovićem, Slovenija bi pod njegovim vodstvom imela zmagovalno mentaliteto

"Sestanek je bil korekten, sedaj pa se mora predsednik pogovoriti še z drugimi. Bomo videli, kaj bo," je Tomaž Kavčič dejal našemu novinarju Božidarju Bulatu, ko je beseda nanesla na pogovor s predsednikom Nogometne zveze Slovenije Radenkom Mijatovićem. 63-letni strokovnjak ima kar nekaj podpore znotraj reprezentance, saj sta mu javno podporo izrekla Benjamin Verbič in Kevin Kampl, všečen pa je tudi dolgoletnemu kapetanu Boštjanu Cesarju. "To je lepo slišati. Bolje, da te kdo ceni, kot da te ne. Ali je to moj adut ali ne, pa bodo odločali drugi," je še pojasnil Kavčič, sicer pomočnik Srečka Katanca v zadnjem letu.

"Najbolj pomembno je to, da mora Slovenija imeti in bi zagotovo imela zmagovalno miselnost," je izpostavil Kavčič. "Uvrstitev na Euro 2020 mora biti cilj te reprezentance. Garancije pa ni nobene. Treba je verjeti in to prenesti na igralce," je še dodal Kavčič in zaključil, da zdaj že nekdanjega selektorja Katanca zelo ceni, potem ko ga je bolje spoznal v zadnjem letu.

Kavčič, nekdanji nogometaš, ki je igral na položaju vezista, sicer reprezentante pozna zelo dobro. Ne le, da je sodeloval z njimi v zadnjem letu, vodil je tudi mlado člansko reprezentanco (U-21) med leti 2008 in 2014. Nato pa se je za dve sezoni preselil na Kitajsko, kjer je deloval pri Quingdau Jonoonu in Hunan Billows.