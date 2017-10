VIDEO: Kdo bo nasledil Srečka Katanca? Kek, Kavčič, Milanič, spet se omenja zamejca Rejo, 'ulica' pa bi končno tujca

Matjaž Kek (Foto: Damjan Žibert)

Srečko Katanec, ki sodi med najboljše slovenske nogometaše v zgodovini, ne nazadnje je s Sampdorio osvojil pokal pokalnih zmagovalcev, še dvakrat je igral v evropskih finalih (s Sampdorio in Stuttgartom), bil pa je tako jugoslovanski kot slovenski reprezentant, je tako končal svoj drugi selektorski mandat v Sloveniji.

Katančev drugi mandat je bil precej mešan. Na trenutke je Slovenija pokazala všečne predstave, na trenutke pa tako slabe (predvsem so manjkale točke z gostovanj), da so hitro požele neodobravanje javnosti in medijev, s katerimi je prepogosto prihajal v verbalne konflikte.

"Bile so dobre in slabe tekme. Največ smo dosegli z Matjažem Kekom, a je vsak selektor nekaj dal tej reprezentanci. Mi skušamo od vsakega dobiti maksimum in to prenesti na igrišče. Včasih se izide, včasih ne. Zame so bila vsa ta leta fenomenalna, zmeraj sem bil počaščen, da sem prišel na zbor in stopil na igrišče. Na koncu so številke fenomenalne zame, škoda pa, da se nismo uvrstili še na kakšno veliko tekmovanje," je črto pod prvih sto nastopov pod petimi selektorji potegnil kapetan Boštjan Cesar, ki se, neuradno, bolj nagiba k nadaljevanju reprezentančne kariere, kot pa upokojitvi. Med reprezentanti vlada razmišljanje, da je ustoličenje novega selektorja izključna naloga vodilnih mož. Skoraj nihče med njimi se ni odkrito izjasnil, kakšen profil selektorja bi mu (jim) ustrezal. "Mi smo tu da igramo, izbor selektorja pa je naloga drugih," je na to temo povedal Miha Mevlja, ki mu je prav Katanec zaupal in ga postavil v udarno enajsterico naše izbrane vrste. "Vedno se bom spominja, da me je prav Katanec postavil na reprezentančni zemljevid. O njem lahko rečem le dobro."





Tomaž Kavčič (Foto: Aljoša Kravanja)

Katanec je, na poslednji novinarski konferenci v vlogi selektorja Slovenije, dal do znanja, da mu je bilo s strani krovne organizacije "namignjeno", da naj bi vodilni možje zagovarjali tezo kontinuitete in naj bi priložnost ponudili dolgoletnemu pomočniku Tomažu Kavčiču. "Tako sem razumel pogovor z vodilnimi. Tomaž Kavčič je moja izbira. Prav bi bilo razmišljati v tej smeri, saj ima odličen vpogled v reprezentanco, pozna igralce, okolje, razmere, ki vladajo."

Od potencialnih slovenskih naslednikov Srečka Katanca, ta se najbolj ogreva za njegovega pomočnika Tomaža Kavčiča, se največkrat omenja Matjaža Keka. Resen kandidat naj bi bil tudi Darko Milanič. Med tujci sta prisotni dve imeni. Zamejec Eduardo Reja in Hrvat Robert Prosinečki.

Predsednik Mijatović je, čeprav nerad, moral obljubiti, da bo selektorjevo ime znano v kratkem, najkasneje pa do konca koledarskega leta. "Nagibam se k domačem selektorju, toda to še nič ne pomeni. Pogovarjali se bomo s številnimi, jasno pa je, da so nekateri višje na spisku želja kot drugi." Dileme, kar se tiče slovenskih kandidatov, pravzaprav ni in ne bi smelo biti. Od "resnih" sta tu, poleg omenjenega Kavčiča, Matjaž Kek in celo Darko Milanič, vnovič pa se omenja ime slovenskega zamejca Edoarda Reje, ki pa naj bi že s plačo, ki jo zahteva, ohladil vodilne na Zvezi. Drugi omenjajo celo legendarnega nekdanjega nogometaša virtuoza Roberta Prosinečkega, ki pa pri Azerbajdžanu zasluži več kot milijon evrov (neto) na leto in bi se težko sprijaznil s 300.000 evri, kolikor jih je NZS pripravljena odšteti za selektorjevo letno plačo ...