Reški kralj Matjaž dokazal, da je več kot le 'skijaš', po Mariboru pa je na Reki našel drugo ljubezen

"Ko sem prišel, je bila v mojem srcu le ena ljubezen - Maribor. Nisem verjel, da ima lahko človek dve ljubezni, da lahko kaj takšnega sploh obstaja. Zdaj pa vidim, da obstaja. Rijeka je moja druga ljubezen. Nimam nobene želje, da bi odšel kamorkoli drugam. Ljudje me sprašujejo, zakaj nisem podpisal nove pogodbe, a jaz tega ne potrebujem. Moja beseda je dovolj, ta je vredna več od pogodbe," je v dolgem pogovoru za 24sata dejal Matjaž Kek, ki ga na Hrvaškem že postavljajo ob bok največjim Slovencem. Ti so Hrvaško v času rajnke Jugoslavije in po osamosvojitvi praviloma razveseljevali v drugih športih, Vincencij Jovan je pomagal brusiti talent alpskega smučarja Ivice Kostelića, Andrej Hajnšek je sodeloval z uspešno metalko kopja Saro Kolak, starejši ljubitelji športa pa seveda nikoli be bodo pozabili na uspehe Primoža Ulage in Bojana Križaja. "Ali pa Jure Franko na OI v Sarajevu," je v smehu za 24sata dejal Kek, ki je na Reki od leta 2013 naprej začel pisati izjemno zgodbo. "Veste kaj? Tudi jaz sem na Hrvaško prišel kot 'skijaš' (smučar, op. a.)," je nadaljeval Kek in na besede novinarja, da so ga ljudje vseeno poznali kot selektorja Slovenije s SP 2010, odvrnil: "Mislite, da so ljudje tukaj to vedeli? Niso. Doživljali so me kot 'skijaša'!" Ni skrivnost, da je največji kritik 55-letnega Mariborčana še vedno njegov oče Franci, nekdanji nogometaš Branika, ki je v njegovih časih igral 2. jugoslovansko ligo, kot sin pa se je preizkusil tudi v trenerskih vodah. "Rojen je leta 1933. Ko smo izgubili edino tekmo v tej sezoni, proti Lokomotivi v Zagrebu, sva šla na kosilo, on pa mi je rekel: 'Matjaž, kako ste pa igrali? Sramota. Sram te je lahko.' To me je prizadelo. Tudi sin mi je prigovarjal. Le mama je bila tiho, ona je tu pametno držala ravnovesje," razkriva Kek, ki ima v hrvaškem nogometu že izjemno dolg štiriletni staž, s čimer se lahko v tem tisočletju pohvalijo le redki. Kek pravi, da je po odločilni zmagi nad Cibalio prejšnji konec tedna dobil tudi čestitke predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina, poleg najvišjih nogometnih krogov pa uživa velik ugled tudi v taboru podprvaka zagrebškega Dinama. Hrvaški kolegi trdijo, da kontroverzni prvi mož modrih Zdravko Mamić neuradno vedno pove, da je Kek najboljši trener v 1. HNL, medtem ko slovenski trener ne skriva, da se je zelo razveselil, ko je klop Zagrebčanov zapustil Zdravkov brat Zoran Mamić, ki je bil tudi lani prvak z dinamovci.

Keku je uspelo nekaj, kar ni še nobenemu trenerju v zgodovini reškega prvoligaša. (Foto: Damjan Žibert)

"Iskreno sem bil zelo vesel, ko je 'Zoki' Mamić odšel iz Dinama. To sem mu tudi odkrito povedal. Poklical sem ga in mu rekel: 'Zoki, vesel sem, da si se pobral.' Zelo dober posel je opravljal," nadaljuje Kek. "Z Zdravkom Mamićem sem pogosto govoril, a o nogometu. Čeprav, ko govoriva o nogometu, govoriva drugačen jezik. Še vedno pa menim, da razume nogomet, na koncu koncev ni tako enostavno narediti vse to, veliko ljudi vidi Mamića kot edino težavo, a tu se ravno ne strinjam. Vedno sem govoril, da je bil Dinamo pred nami, ker je bil kvalitetnejši na igrišču. Taisti Mamić pa je po eni tekmi dejal: 'Trener Rijeke nam je omogočil, da smo odigrali neodločeno.' Dobro me je."Toda Dinamo je hitro dobil odgovor na igrišču, na začasnem stadionu Rujevica, medtem ko se gradi nova Kantrida, so Rečani velike rivale tudi s pomočjo slovenskih nogometašev Romana Bezjaka in Matica Črnica sredi sezone izprašili s "petardo". Keka lahko vsako jutro najdete v Opatiji, kjer ob Lungomareju teče ali se vozi s kolesom, sicer pa se sprošča ob poslušanju jazza in klasične glasbe. Ni skrivnost, da je v Mariboru nekaj časa kot DJ delal na eni od tamkajšnjih radijskih postaj. "Od časa do časa grem rad v hribe, do cerkve, poiskat Božji mir. Malo trpiš, se izčrpaš, dokler ne prideš do vrha, a je vredno. Majhne stvari delajo življenje lepše. Užival sem, na primer, ko sem gledal Jugoplastiko (Božidarja) Maljkovića ali Hajduk (Tomislava) Ivića. Res sem užival v tem," je svoj reški recept za največje podvige predstavil Kek. Uspelo mu je tudi združiti nogometaše različnih narodnosti, kar na območju bivše Jugoslavije ni vedno najenostavneje.

"To je toliko različnih karakterjev, kultur ... Najvažneje je bilo to nadzirati. Ko je po tekmi (makedonski branilec Stefan, op. a.) Ristovski vzel mikrofon in vodil navijanje, se je videlo, kakšne so to emocije. Tega ne moreš igrati. Če on lahko to odigra, potem mu takoj dajte Oskarja. Naj gre v Hollywood. Ta fant ima nekaj v sebi, to ima tudi (Marko) Vešović, Bezjak ... Rekel bi, da ima moja ekipa balkanski šarm!" je pripovedoval Kek. Tudi med pogovorom za 24sata so ga, še neprespanega, številni navijači potrepljali po rami, mu čestitali in ga vprašali, kdaj bo prevzel izbrano vrsto Hrvaške. "Hrvaška ima svojega selektorja. Dovolite mi, da še malo uživam v vsem tem. Ravno prebiram, da prihajajo pohvale z vseh strani, javil se mi je tudi Aleksander Čeferin, predsednik Uefe. Dobil sem tudi čestitko Zdravka Mamića. Veste, da je on zelo dober igralec, a tokrat je bil iskren. Zaslužili smo si to prvenstvo," je dodal Slovenec, ki je obnorel Hrvaško.