Kek zanika pogovore s Crveno zvezdo: 'Takšnih stvari si nikoli ne bi dovolil'

Matjaž Kek (Foto: Damjan Žibert)

"Kdor me pozna, dobro ve, kaj si o tem mislim. Z Rijeko imam pogodbo do 15. junija, do takrat se ne bom pogovarjal z drugimi klubi. Želim delati in živeti tukaj, zaradi strokovnega štaba, igralcev, še posebno pa navijačev si kaj takega ne bi dovoli," je dejal Matjaž Kek. Srbski portal Mondo je zapisal, da se je slovenski strateg pred mesecem sklenil ustni dogovor s predstavniki Crvene zvezde. Kek naj bi bil na Reki razočaran, ker se je uprava odločila, da bo denar vložila v novi stadion in ne v izboljšanje ekipe.



Beograjski klub, nekdanji evropski prvak, je sicer že našel začasno zamenjavo za Miodraga Božovića, do konca sezone ga bosta s klopi vodila Boško Đurovski in Milan Kosanović.