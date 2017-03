Kipar o 'kipu, ki ni podoben Ronaldu': Na njegovo željo sem odstranil gubice, da bo njegova podoba srečnejša

Emanuel Santos je po vse prej kot prijetnih kritikah njegovega dela na družabnih omrežjih, ki jih je bil deležen doprsni kip portugalskega nogometaša, odkar so kip v sredo odkrili na mednarodnem letališču na Madeiri, glasno branil svoje delo. Vendar pa z izjemo frizure, ki se zdi še kar podobna Ronaldovi, družabni mediji menijo, da nima kip s portugalskim zvezdnikom drugih podobnosti in da je grozljiv.

Po nekaj dneh norčevanja iz bronastega smejočega doprsnega kipa Cristiana Ronalda je Santos je dejal, da sam ni prejel nobene negativne povratne informacije in kar je najpomembneje, kip je slavnemu nogometašu zelo všeč. Vendar pa je ob tem Santos priznal, da ga je Cristiano Ronaldo prosil, naj kipu še pred odkritjem odstrani obrazne gubice. "Cristiano me je zaprosil, če lahko kipu odstranim nekaj obraznih gub, ker je menil, da ga te naredijo starejšega. Naj jih odstranim, da bo njegova podoba bolj gladka in srečnejša," je nogometaševe kaprice razkril Santos in ob tem dejal, da je moral kip izdelati le na podlagi fotografij, kar je precej težje, kot če bi nogometaš poziral sam.

A Santos si kritik ne žene preveč k srcu: "Vsako umetniško delo je izpostavljeno kritikam, ne moreš hkrati ustreči tako Grkom kot Trojancem." Na sredinem odkritju kipa na Madeiri, kjer je sloviti nogometaš rojen, se je poleg Ronalda, portugalskega premierja in tudi predsednika države zbralo več kot 5000 navijačev. Poleg tega so po Ronaldu poimenovali tudi letališče, že pred tem pa so nogometašu v njegovem rojstnem Funchalu posvetili muzej ter bronast kip.