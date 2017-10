Kirurg svari Ibrahimovića in vodilne pri Unitedu: Čeprav ima koleni 15-letnika, naj se vrne počasi

Ibrahimović (desno) se je poškodoval na tekmi Lige Evropa z Anderlechtom ob koncu minule sezone. (Foto: AP)

Dr. Freddie Fu je maja v Združenih državah Amerike "reševal" koleno Zlatanu Ibrahimoviću, ki se je sredi zelo uspešne prve sezone v Premier League kot član Manchester Uniteda poškodoval na tekmi z Anderlechtom v četrtfinalu Lige Evropa. Poškodba je bila tako huda, da so nekateri pod vprašaj postavljali celo nadaljevanje Skandinavčeve športne poti, medtem ko rdeči vragi niso podaljšali pogodbe s svojim članom. A vse se je spremenilo pred nekaj tedni, ko so iz Manchestra potrdili, da se Ibrahimović vrača v ekipo do konca sezone, seveda ko bo koleno povsem zaceljeno. Švedski as je na družbenih omrežjih že večkrat namignil, da se vrača močnejši kot kadarkoli, medtem ko je trener članskega moštva Uniteda Jose Mourinho bolj previden in napoveduje, da bo prve minute Ibrahimoviću namenil januarja. Prvi strelec rdečih vragov iz minule sezone je sicer registriran za nastope v Ligi prvakov, skupinski del v tekmovanju, ki ga lahko spremljate na POP TV, Kanalu A in VOYO, se zaključi decembra. "Ne skrbi me glede njegove poškodbe, vedno je potreben le čas, da se povsem zaceli," je za South China Morning Post dejal dr. Fu z Univerzitetne bolnišnice v Pittsburghu. "V bistvu se je Premier League šele začela in prepričan sem, da Manchester United igralca ne bi urgentno potreboval za kakšno ključno tekmo, pa naj bo to v prvenstvu ali evropskih tekmovanjih. Zelo je močen, a nogomet je še vedno borben šport. Kot zdravnik si, seveda, želim videti, da bi se vrnil čimbolj počasi, šele takrat, ko bo povsem nared za igro. Veliko primerov je bilo, ko so se igralci prehitro vrnili, posledice pa so bile hude."

Ibrahimović je na 46 tekmah v minuli sezoni zadel 28-krat, v torek pa bo dopolnil 36 let. Za osem klubov v šestih različnih državah je skupno odigral več kot 800 tekem in osvojil vse možne lovorike, razen Lige prvakov. Dr. Fu pričakuje, da bo "nova" št. 10 pri Unitedu delovala tako dobro kot pred poškodbo, tudi zaradi izjemnih telesnih sposobnosti, ki krasijo v Malmöju rojenega nogometaša jugoslovanskih izseljencev. "Zdravil sem skoraj 60 profesionalcev in Ibrahimović je gotovo eden najboljših in najmočnejših igralcev, ki sem jih kadarkoli operiral," pravi cenjeni kirurg. "Zelo močno prepričanje ima. Tudi pred operacijo je trdno verjel, da se bo vrnil na svojo nogometno pot in da se samo zaradi poškodbe ne bo upokojil. Ko smo pregledali njegovo koleno, so bile mišice in drugi deli njegovega kolena, razen poškodb vezi, ki jih je utrpel, vse v vrhunski formi. Kot da bi šlo za 15-letnega fantiča, ne pa nogometaša, ki je toliko let sodeloval v tekmovanjih s hudimi telesnimi napori. Operacija je potekala zelo gladko."