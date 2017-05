Kitajska ne bo več obljubljena dežela za nogometaše

Carlos Tevez je s prihodom na Kutajsko zrušil kar nekaj rekordov. (Foto: Reuters)

Ob tem je kitajska zveza sprejela tudi pravilo, da bo moral imeti vsak klub v naslednji sezoni na igrišču isto število tujih igralcev in domačih predstavnikov do 23 let. Ukrepi naj bi klube odvrnili od dragih nakupov več ali manj odsluženih zvezdnikov, ki za bogate lastnike kitajskih klubov pomenijo zgolj hitro pot do boljših športnih rezultatov. Kitajska je v letošnjem zimskem prestopnem roku zapravila kar 388 milijonov evrov za prihode tujih nogometašev, z nakupoma Ezequiela Lavezzija in Carlosa Teveza pa je petkrat v dvanajstih mesecih podrla vse azijske rekorde po višini prestopov.

Na obzorju je sicer nov astronomski prestop. Po poročanju medijev se Tianjin Quanjian zanima za usluge napadalca Chelsea Diega Coste, zanj pa je pripravljen odšteti 60 milijonov evrov.