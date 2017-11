'Kladivo udarilo' po Biliću, Hrvat ni več trener West Ham Uniteda, bo naslednik Moyes?

Slaven Bilić je postal nova trenerska žrtev v angleški Premier League. (Foto: AP)

Vodstvo angleškega kluba West Ham United je odpustilo trenerja Slavena Bilića zaradi slabih rezultatov v premier ligi. Hrvat je ekipo prevzel junija 2015 in sklenil triletno pogodbo, sobotni prvenstveni poraz z 1:4 proti proti Liverpoolu pa je bil tisti, ki je dokončno pokopal Bilića.

Poleg Bilića so West Ham zapustili tudi njegovi pomočniki Nikola Jurčević, Edin Terzić, Julian Dicks in Miljenko Rak. Kot možni naslednik se najpogosteje omenja nekdanji trener Evertona in Manchester Uniteda David Moyes, poročajo otoški mediji.

"West Ham United lahko potrdi, da je Slaven Bilić danes zapustil svoj položaj v klubu. Vodstvo kluba bi rado izpostavilo, da smo gospodu Slavenu izjemno hvaležni za vse, kar je storil za ta klub v obdobju od leta 2015. Toda mi verjamemo, da so bile spremembe nujne, da lahko klub napreduje v pravo smer, vzporedno z vsemi ambicijami. Vodstvo kluba že išče novega trenerja in pričakujemo, da ga bomo uradno imenovali že v prihodnjih dneh," so v uradni izjavi za javnost zapisali pri londonskem premierligašu. Bilić je imel sicer največji izkupiček točk na število odigranih tekem od vseh trenerjev, ki so v eri Premier League (od leta 1992, op. p.) vodili West Ham United.