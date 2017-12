Kljub rahli zamudi lepo božično darilo za navijače Liverpoola: kot najdražji branilec vseh časov prihaja Virgil van Dijk

Sreda je v otoškem nogometu minila v znamenju medijskih poročil o domnevno neizbežni selitvi Virgila van Dijka iz Southamptona v Liverpool. Nizozemski branilec je že dlje časa nezadovoljen na južni obali, klubsko vodstvo je pred meseci tudi javno okrcal zaradi prisilne selitve v mladinsko moštvo, trener Mauricio Pellegrino pa mu je za nekaj časa tudi prepovedal vadbo s soigralci. A zdaj se je saga s 26-letnim nogometašem le končala, saj bo okrepil Liverpool, ki se je z nekdanjim članom Celtica tudi najglasneje povezoval v zadnjem času, ko so v javnost pricurljale tudi informacije o zanimanju Manchester Cityja, Barcelone in še nekaterih angleških velikanov.

Van Dijk (desno) na tekmi nizozemske izbrane vrste v Belorusiji. (Foto: AP)

"Liverpool FC lahko potrdi, da je dosegel dogovor s Southamptonom glede prestopa Virgila van Dijka," se je na sredina poročila v medijih v sredo zvečer odzval Liverpool, ki je v izjavi za javnost dodal: "Rdeči so se dogovorili s klubom z južne obale in igralcem samim, 26-letni branilec pa se bo na Anfield preselil, ko se vnovič odpre prestopni rok 1. januarja 2018."

Med Lukakujem in Suarezom

Van Dijk je z dresom novega kluba že poziral pred okrašeno smrečico v zavetju svojega doma, Nizozemec pa bo v Liverpoolu nosil številko štiri, so še sporočili z Anfielda, kjer naj bi svetnikom nakazali rekordnih 84,5 milijona evrov. S tem bi Van Dijk postal najdražji branilec vseh časov, največ je do zdaj za branilca poleti odštel Manchester City, ki je za Benjamina Mendyja Monacu plačal 58,1 milijona evrov. Liverpoolova obramba je bila v tej sezoni na udaru ostrih kritik, prav z Van Dijkom pa naj bi Dejan Lovren, Ragnar Klavan in soigralci dobili nekaj prepotrebne konkurence, čeprav v novemu članu rdečih mnogi že januarja vidijo stalnega člana prve postave.

Van Dijk bo januarja osmi najdražji nogometaš na svetu, prehitel bo nekdanjega člana Liverpoola Luisa Suareza, ki je v Barcelono prestopil za dobrih 82 milijonov evrov, nekaj dražji od Nizozemca pa je njegov beneluški sosed Belgijec Romelu Lukaku (Manchester United/85 milijonov). Van Dijku na lestvici najdražjih branilcev sledijo Mendy (58,1 milijona evrov), Kyle Walker (Manchester City/57), David Luiz (Chelsea/PSG/56), John Stones (Manchester City/55,6) in dolgoletni rekorder Rio Ferdinand, ki je iz Leeds Uniteda v Manchester United leta 2002 prestopil za dolgo nedosegljivih 30 milijonov funtov (47 milijonov evrov).

"Izjemno zadovoljen in počaščen, da sem se dogovoril, da postanem igralec Liverpool FC. Danes je zame ponosen dan, ko se skupaj z družino pridružujem enemu največjih klubov v svetu nogometa," je v uradni izjavi prestop pokomentiral Van Dijk. "Komaj čakam, da si bom pred tribuno Kop prvič nadel sloviti rdeči dres in dal bom vse kar imam, da bi poskušal pomagati temu velikemu klubu, da doseže nekaj posebnega v prihodnjih letih. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil Lesu Reedu, odboru, trenerju, igralcem, navijačem in vsem pri Southamptonu. Vedno bom dolžnik kluba, ki mi je dal priložnost igrati v Premier League, kljub napornim zadnjim nekaj mesecem pa sem povsem užival v času pri svetnikih, pri klubu pa sem sklenil prijateljstva za vse življenje."