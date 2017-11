Klopp odkrito priznava: Manchester City je impresiven in (trenutno) nepremagljiv

Če je bila minula sezona obdobje privajanja (dokazano) izjemnega strokovnjaka Josepa "Pepa" Guardiole na razmere v specifičnem okolju angleškega klubskega nogometa, so uvodni štirje meseci nove prava 'poezija' oziroma 'balzam za dušo' nogometnih sladokuscev.



Mnogi strokovnjaki in poznavalci razmer nogometne igre na otoku so si enotnega mnenja, da 46-letni Katalonec opravlja izjemno delo na klopi sinjemodrih, ki rušijo vse pred seboj. Velikih 8 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem, mestnim rivalom Manchester Unitedom, dovolj zgovorno pričajo o premoči v dozdajšnjem delu sezone, v kateri varovanci Pepa Guardiole mislijo resno glede osvajanja tako domačega kot evropskega prestola.





Strateg Liverpoola Jürgen Klopp tudi sam ne skriva navdušenja nad trenutno podobo Manchester Cityja, ki pod vodstvom izjemnega Pepa Guardiole ruši vse pred seboj. (Foto: AP)

Jürgen Klopp: City je impresiven in (trenutno) nepremagljiv



Da je način, s katerim si nogometaši Manchester Citya utirajo pot do največjih stvari v tej sezoni resnično impozanten, je brez zadržkov in zavisti odkrito priznal trener moštva iz mesta Beatlov Jürgen Klopp.



"V tem trenutku se City zdi nepremagljiv. Njihova igra ima rep in glavo, so zelo samozavestni in disciplinirani, na drugi strani pa so dovolj igrivi in tehnično odlično podkovani, da je njihova trenutna podoba resnično impresivna. Dokler bodo igrali v podobnem ritmu, nihče nima niti najmanjših možnosti za uspeh," je objektiven pogled na trenutno stanje v Premier ligi podal 50-letni nemški strokovnjak na klopi Liverpoola.