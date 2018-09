KOMENTAR: Razlika med Liverpoolom in Unitedom je že osem točk

Velike ekipe dvakrat zapored ne izgubljajo, mar ne. Manchester City je kot gost pohodil Cardiff. Še bolj oster se zdi Liverpool, ki je s Southamptonom opravil že v prvem delu srečanja na Anfieldu. Sedem začetnih premierligaških zmag v Premier ligi Liverpool dočakal prvič. Celo Tottenham se je minuli vikend vrnil zmagovalen, medtem jo je Manchester United znova razočaral.

Jose Mourinho FOTO: AP

Jose Mourinho je po remiji proti Wolverhamptonu ugotovil, da je njegovo moštvo igralo s komaj 30% kapacitete. Vprašanje je na dlani. Kdo je tisti, ki je odgovoren za izpuh preostalih 70%? Poleg nekaj sijajnih podaj Paula Pogbaja, Unitedovci v polju niso prikazali posebej dobre igre.Alexis Sanchez in Romelu Lukakusta bila skoraj nevidna. Čilenec, od katerega se bo po januarskem prestopu iz Arsenala pričakovalo, da bo spočit in ustrezno pripravljen spet vzniknil kot redni strelec, zdaj že 831 minut ni zadel. Z dvema, tremi izjemnimi obrambami je domače reševal vratar David DeGea. Wolvesi, pri katerih je v prvi ekipi zaigralo pet Portugalcev, so na Old Traffordu brez zadržkov napadi slavne domačine. Točko so si brez dvoma zaslužili. ManUnited je pod Mourinhovo taktirko pred svojimi navijači na sedmih obračunih proti novincem v ligi zapravil skupno že šest dragocenih točk. Kljub temu, da ni dosegel zadetka, je bil med najboljšimi pri Manchester Cityju Raheem Sterling. Enkratna strelca Bernado Silva inIlkay Gundogan pa takoj njim. Nemec je žogo čudovito plasiral v desni zgornji kot vrat Cardiffovega golmana Neila Etheridgea, kasneje pa je vrhunsko asistiral Riyadu Mahrezu. Alžirec, ki je poleti prestopil iz Leicester Ctiyja, je na tekmi, kjer je promet dejansko tekel le enosmerno, knjižil prva dva gola za svoj novi klub. Cityjev odgovor na šokantno predstavo in poraz med tednom proti lyonskemu Olympiqueu je bil nedvoumen.

Jose Mourinho in Jurgen Klopp FOTO: AP

V lanski sezoni je Liverpool takoj po nastopih v Ligi prvakov zabeležil le eno zmago. Proti Southamptonu je trener Jürgen Klopp v začetno postavo prvič vključil tudi Xherdana Shaqirija, ki se je odlično znašel. Urni Švicar je na desni polovici sredine nasprotnike s svojim gibanjem dodatno begal. To je še dodaten dokaz, da se je Klöppovo moštvo pred začetkom prvenstva premišljeno in kakovostno okrepilo. Tik pred odmorom je Shaqiri mojstrsko izvedel prosti strel s 27-ih metrov, žoga je zadela prečnik ter padla pred golovo črto, od koder jo je v nebranjeno mrežo potisnil Mohamed Salah. Najboljši strelec Liverpoola iz lanske sezone ima v tej na računu tri zadetke. Salah je nominiran tudi za naslov Nogometaš leta po izboru FIFA. Gala podelitev priznanj bo nocoj v Londonu. Favorit za nagrado je nekdanji član Tottenhama Luka Modrić.





Danny Rose FOTO: AP

Tottenham je bil ob gostovanju v Brightonu občutno boljši od domačinov. Na nastopu brez rizikov je Spursom uspel popravek vtisa predvsem s torkove predstave na San Siru proti Interju, kjer je bil poražen v zadnjih minutah, pri čemer sta ga pred tem v prvenstvu v zaporedno nadigrala tudi Liverpool in Watford. Za Tottenham je bil iz 11-metrovke še v prvem polčasu natančen Harry Kane, rezervist Erik Lamela pa je zadel po podaji Dannyja Rosea, in to šest minut po vstopu v igro. Argentinec je v zadnji štirih prvenstvenih tekmah nasprotnikovo mrežo stresel prav tolikokrat. Se pa zato Chelsea ni potrudil zadostno, da bi strl zelo gosto stkano obrambno domačega West Hama. Brez posebnega navdiha je igral celo Eden Hazard. Chelseajeva značilna taktika je sicer delovala, toda pri modrih so ob izgubi prvih točk enotni, da so podaje v konici njihovega napada šle prepočasi. Res je tudi, da so si čistejše priložnosti na tem londonskem derbiju priigrali Westhamovci. Najlepšo je s ponesrečenim strelom z glavo s komaj petih metrov četrt ure pred koncem zapravil UkrajinecAndrij Jarmolenko.

Petr Čech in Willian FOTO: AP