Konec prevlade Garetha Bala v Walesu, prvič po štirih letih nagrado za najboljšega nogometaša osvojil nekdo drug

Selektor Walesa Christopher Coleman je kljub novi poškodbi, ki je te dni pestila njegovega zvezdnika, vpoklical Bala za zaključni kvalifikacijski preizkušnji. V torek so z Valižanske nogometne zveze potrdili, da Bale ne bo nared za nobeno od obeh tekem. Zmaje čakajo Gruzinci in Irci.

Gareth Bale se je samo v letošnji sezoni že na številnih tekmah znašel na udaru kritik navijačev madridskega Reala, ki mu redno žvižgajo na domačih obračunih Primere Division in Lige prvakov. Trener Zinedine Zidane brani Valižana, ki se mu je v zadnjih tednih odkupil s pomembnimi goli Real Sociedadu v prvenstvu in Borussii Dortmund v Ligi prvakov, a padec v kakovosti njegovih predstav je v zadnjem letu viden. Nenazadnje to dokazujejo tudi izidi glasovanja za valižanskega nogometaša leta, v katerem je slavil Readingov bočni branilec Chris Gunter. Nagrado je v ponedeljek zvečer na posebnem dogodku podelila Nogometna zveza Walesa (FAW), ki je z uvrstitvijo na lansko evropsko prvenstvo v nogometu, kjer je Bale še blestel v vsem sijaju, proslavljala zgodovinski uspeh. Tega so Valižani nadgradili s pohodom vse do polfinala, kjer jih je ustavila poznejša prvakinja Portugalska. Gunter, v dresu z državnim grbom je zbral 81 nastopov, kar je med nogometaši v polju manj le od legendarnega Garyja Speeda (85). 28-letni Gunter je za Wales zaigral na kar 61 zaporednih tekmah in z zmago v glasovanju prekinil kar štiriletno prevlado Bala.

Bale je bil med strelci za madridski Real ob nedavnem gostovanju pri Borussii Dortmund v Ligi prvakov. (Foto: AP)

Ta je nagrado skupno osvojil šestkrat, se pa je razveselil vsaj priznanja soigralcev, ki so ga v posebnem glasovanju sami izbrali za najboljšega. Med nagrajenci je bil tudi Liverpoolov najstnik Ben Woodburn, 17-letni talent je postal najboljši mladi nogometaš leta. Woodburn je v izjemnem slogu prejšnji mesec debitiral v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in že ob prvem nastopu v članski izbrani vrsti vstopil s klopi ter zabil Avstriji, nato pa podal še za gol na tekmi z Moldavijo. Vezist Stoke Cityja Joe Allen je bil najboljši po izboru navijačev, še en član Readinga, vezist David Edwards, je dobil priznanje medijev.