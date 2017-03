Kot napovedano: velika rivala Ramos in Pique na reprezentančnem zboru zakopala bojno sekiro

Bojna sekira med Gerardom Piquejem in Sergiom Ramosom je očitno vsaj do naslednjega el clasica, ki bo na sporedu 23. aprila, zakopana, saj sta se omenjena branilca na enem izmed odprtih treningov španske reprezentance zelo dobro pozabavala. Tako sta skeptični nogometni javnosti dokazala, da je med njima vse v najlepšem redu. Špance sicer v petek čaka kvalifikacijska tekma z Izraelom, že pred zborom pa je Ramos napovedal, da bo Piqueju namenil velik objem. ''Navadila sva se, da eden v drugega mečeva kamenje, a vse to je vedno zdravo,'' je pojasnil Ramos.