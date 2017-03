Krizni sestanek v Realu: 'Edini, ki je opravičen vračanja v obrambo, je Cristiano, saj zabija 60 golov'

Ronaldo naj bi izpustil gostovanje v Eibarju zaradih težav z gležnjem. (Foto: AP)

Gostovanje pri sedmouvrščeni ekipi lige ne bo enostavno: po porazih z Atleticom in Barcelono so Baski nanizali tri zaporedne visoke zmage pred domačimi gledalci, kar je glede na trenutno formo Reala, lahko že razlog za preplah. Za nameček je Gareth Bale po izključitvi na zadnji tekmi z Las Palmasom dobil dve tekmi prepovedi, zaradi rumenih kartonov bo manjkal tudi napadalec Alvaro Morata. Zaradi lažjih težav z gležnjem bo tekmo po vsej verjetnosti izpustil tudi Cristiano Ronaldo (že dalj časa pa je odsoten branilec Rafael Varane). Po poročanju Reutersa naj ne bi šlo za nič hujšega, a trener Reala Zinedine Zidane pred pomembnimi tekmami Lige prvakov noče tvegati hujše poškodbe, tako da v soboto Ronaldo ne bo zaigral. "Začutil je, da nekaj ni v redu, zato danes ni treniral. Vsaka tekma je pomembna, toda najpomembnejše je, da so naši igralci v redu, tako da bomo počakali in se nato odločili, kaj in kako z Ronaldom," je v petek novinarjem povedal Zidane.

Morata in Isco sta jih slišala s strani soigralcev, naj pustita svoje nove pogodbe ob strani za nekaj časa. (Foto: AP)

Da vse ni v najlepšem redu, so začutili tudi igralci, ki so pred petkovim treningom na zelenici pripravili 'krizni sestanek'. Po poročanju La Sexte se je trening začel s polurno zamudo, potem ko je Zidane opravil pogovor s celotno ekipo, ki v zadnjem času ne igra tako kot v rekordnem nizu neporaženosti. Besedo je prevzel kapetan Sergio Ramos: "Vsi se moramo braniti, vsi moramo teči. Edini, ki je opravičen tega, je Cristiano, saj zabija 60 golov na sezono." Po tem so igralci prosili Isca in Morata naj pustita ob robu morebitne nove pogodbe, saj naj bi to slabo vplivalo na celo ekipo.

Ali bo vse skupaj pomagalo galaktikom, da se vrnejo na zeleno vejo, bomo videli kmalu. Trenutno s tekmo manj s 56 točkami zasedajo drugo mesto s točko zaostanka z Barcelono in le s točko prednosti pred Sevillo.