Krstni obračun spursov na Wembleyju bo prava nogometna poslastica

Z zmago nad Manchester Unitedom so se spursi poslovili od legendarne zelenice White Hart Lane. (Foto: AP)

Londonski nogometni klub Tottenham, ki bo zaradi gradnje novega stadiona v prihajajoči sezoni vse domače tekme igral na nacionalnem stadionu Wembley, bo že v uvodu nove sezone poskrbel za vroč krst novega začasnega domovanja. Žreb premier lige je namreč določil, da bodo nogometaši Tottenhama v drugem krogu avgusta gostili prvaka Chelsea. Derbi med drugo- in prvouvrščeno ekipo zadnje sezone bo tako na sporedu že takoj na začetku novega tekmovalnega obdobja, za Tottenham pa bo to prva od 27 priložnosti v domačem tekmovanju, da napolni Wembley oziroma da navijači zasedejo vseh 90.000 sedežev. Spurs so pred mesecem dni sklenili, da bodo do izgradnje novega stadiona svoje domače tekme igrali na Wembleyju. Ta jim sicer v bližnji preteklosti ni prinesel veliko uspeha, saj so v prejšnji sezoni tam izgubili polfinale pokala FA prav proti Chelseaju, v evropski ligi pa so klonili na dveh od štirih obračunov.

Tottenham se je s koncem prejšnje sezone poslovil od stadiona White Hart Lane, ki je bil domovanje kluba kar 118 let. Novi stadion bo v neposredni bližini starega, ki ga že rušijo, sprejel pa bo 61.000 navijačev. S tem številom sedežev bodo pri Tottenhamu imeli največji objekt za klubski nogomet v mestu, saj je na stadionu Emirates, domovanju Arsenala, na voljo tisoč sedežev manj. Pri Tottenhamu so želeli, da bi tudi na novem stadionu, ki je vreden 800 milijonov funtov, ostali zvesti tradiciji in navijačem omogočili čim pristnejšo izkušnjo. Zato so se odločili, da bodo prve vrste sedežev na tribuni od igrišča oddaljene med petimi in osmimi metri. Na drugih sodobnih stadionu v Angliji je ta oddaljenost precej večja; na Emirates so najbližji navijači od igrišča oddaljeni 13 metrov, na Wembleyu pa celo 18.