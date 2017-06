Kurtić: Bili bi zelo veseli, če bi navijači prišli v velikem številu

Kurtić je pozval navijače, naj pridejo v Stožice. (Foto: Damjan Žibert)

Slovenija je po petih krogih v skupini E na tretjem mestu z osmimi točkami. Pred njo sta Anglija s 13 in Slovaška z devetimi točkami, za njo pa Škotska s sedmimi, Litva s petimi in Malta, ki je še brez točke. "Navijači so nam vedno stali ob strani, ko smo to potrebovali. Tudi zdaj jih pozivam, da pridejo. Vem, da tekmec ni posebej ugleden, ampak tekma bo težka in potrebujemo pomoč s tribun. Bili bi zelo veseli, če bi prišli v velikem številu. Mi pa bomo dali vse od sebe in dokazali, da ljudje niso brez potrebe plačali vstopnic," pravi vezist italijanskega prvoligaša Atalante Jasmin Kurtić.

Ta poudarja, da bo treba napake s tekme proti Škotski popraviti. "Zavedati se moramo tudi tega, da je Malta zelo neugoden tekmec. Čaka na svoje priložnosti, na protinapade. Morali bomo paziti na to. Proti takšnim ekipam, ki se zaprejo v bunker, bo treba narediti neko premoč, treba bo igrati ena na ena ... Če bomo žogo samo vrteli okoli, ne bomo ničesar opravili ...," meni Kurtić.

Razkril je, da največ pozornosti namenjajo temu, da žoga hitro teče, da ni preveč dotikov in da se igra osredotoča na igralce, ki bodo delali višek. Trening so si danes sicer ogledali otroci iz vrtcev Preddvor, Bertoki in Celje.