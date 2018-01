Jasmin Kurtić tudi uradno član Spala

Spal je na klubski spletni strani objavil, da je Jasmin Kurtić prestopil iz Atalante kot posojen igralec do konca sezone, in slovenskemu reprezentantu zaželel dobrodošlico. Nogometaš je podpisal pogodbo do 3. junija leta 2021, so še zapisali pri Spalu, Kurtićeve pravice pa bodo ob koncu sezone odkupili od Atalante.

Kurtić se je dobro znašel v italijanskem nogometu, Spal bo že njegov sedmi italijanski klub. Po Palermu je igral v moštvih Vareseja, Sassoula, Torina, Fiorentine in nazadnje Atalante, skupaj z dobrim prijateljem in reprezentančnim soigralcem Josipom Iličićem. Kot je pred dnevi poročal časnik Gazzetta dello Sport, naj bi se kluba dogovorila za odškodnino v višini dobrih petih milijonov evrov, Kurtić pa naj bi pri Spalu zaslužil več, kot pri Atalanti.

Spal je na 17. mestu v Serie A, zbral je 15 točk, toliko kot Crotone, za njim sta na lestvici Verona in Benevento.