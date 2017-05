Kuyt: Po hat-tricku in osvojenem naslovu naravnost v pokoj

Kuyt je za reprezentanco zbral 104 nastope, vključno s finalom svetovnega prvenstva 2010. (Foto: AP)

Nizozemski nogometaš Dirk Kuyt je vodstvu nizozemskega prvoligaša Feyenoorda iz Rotterdama in tudi trenerju tega kluba Giovanniju van Bronckhorstu sporočil, da končuje kariero. Šestintridesetletni Kuyt bo z ekipo vadil še do konca tedna, nato pa bo v klubu prevzel drugo vlogo, poroča spletna stran Feyenoorda. Kuytova kariera je trajala 19 let. Svoj prvi nastop med profesionalci je vpisal v sezoni 1998/99 v dresu Utrechta. Pet sezon pozneje se je preselil k Feyenoordu, kjer je bil tri sezone najboljši strelec. Nato je prestopil k Liverpoolu, kjer je igral šest sezon, zatem pa je igral še tri sezone pri Fenerbahceju. Na Feyenoordov stadion De Kuip se je Kuyt, ki bo odslej deloval v klubskem menedžmentu, vrnil poleti 2015.

Lani je s Feyenoordom osvojil nizozemski pokal, letos pa še prvenstvo, kar je bil prvi Feyenoordov državni naslov v tem stoletju. "V karieri sem vedno poslušal srce in tako je bilo tudi tokrat. Pravi čas je, da se upokojim. V Feyenoordu sem preživel dve lepi leti, naslov prvaka pa je absolutni vrhunec tega. Sanjal sem o tem, da s Feyenoordom osvajam pokale in naslove. Vse to se mi je uresničilo," je ob slovesu dejal Kuyt.