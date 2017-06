Vikingi v izdihljajih tekme premagali Hrvate, Španci s tremi točkami iz Skopja

Islandija je v zadnjih minutah obračuna uspela iztržiti tri točke proti Hrvatom. (Foto: AP)

Zadnji dan 6. kroga kvalifikacij za nogometno svetovno prvenstvo 2018 so favoriti večinoma upravičili svoje vloge, svoje navijače so razočarali le Hrvati, ki so z 0:1 izgubili v gosteh pri sicer čvrstih Islandcih. Sploh prvo zmago Islandcev nad Hrvati je domači ekipi, ki je bila v tekmi brez večjih priložnosti več kot enakovreden tekmec Hrvatom, priboril Hordur Bjorvin Magnusson, ki je v 90. minuti malce srečno zadel z glavo oziroma ramenom po podaji iz kota. Islandci so se tako točkovno izenačili z doslej vodilno Hrvaško (13), da pa bo tudi nadaljevanje kvalifikacij še kako zanimivo v skupini I, pa sta z zmagama poskrbeli še Turčija v Skadru proti Kosovu s 4:1 in Ukrajina v Tampereju proti Finski z 2:1. Obe namreč za vodilnima zaostajata le dve točki.

V skupini D sta s po 12 točkami na vrhu Srbija in Irska. Srbi so v Beogradu igrali 1:1 z Walesom. Slednji je povedel v prvem polčasu po enajstmetrovki Aarona Ramseyja, Srbi pa so izenačili z golom Aleksandra Mitrovića v 74. minuti. Irci pa so bili dolgo časa na pragu domačega poraza proti Avstriji, ki je povedla v 31. minuti prek Martina Hintereggerja, a je prvi poraz irskega selektorja Martina O'Neilla na domačem igrišču preprečil Jonathan Walters v 85. minuti. Dvoboj dna skupine med Moldavijo in Gruzijo se je končal z 2:2.

Španci so se v Skopju veselili zmage. (Foto: AP)

V skupini G pa imata lepo prednost pred zasledovalci Španija in Italija, ki sta doslej zbrali po 16 točk, Albanija in Izrael jih imata sedem manj. Španci so v Skopju premagali Makedonijo z 2:1, potem ko sta že v prvem polčasu zadela David Silva in Diego Costa. Italijani pa so pričakovano visoko ugnali Liechtenstein, končni izid v igri mačke z mišjo je bil 5:0. Lorenzo Insigne je zadel v prvem polčasu, Andrea Belotti, Eder, Federico Bernardeschi in Manolo Gabbiadini pa v drugem. Izrael je doma izgubil z 0:3 proti Albancem, pri katerih je dva gola v prvem polčasu dosegel Armando Sadiku.

Evropske kvalifikacije za SP v Rusiji 2018:

Skupina D:

Moldavija - Gruzija 2:2 (2:0)

Irska - Avstrija 1:1 (0:1)

Srbija - Wales 1:1 (0:1)

lestvica:

1. Srbija 6 3 3 0 13:7 12

2. Irska 6 3 3 0 8:4 12

3. Wales 6 1 5 0 9:5 8

4. Avstrija 6 2 2 2 9:8 8

5. Gruzija 6 0 3 3 6:10 3

6. Moldavija 6 0 2 4 4:15 2

Skupina G:

Makedonija - Španija 1:2 (0:2)

Italija - Liechtenstein 5:0 (1:0)

Izrael - Albanija 0:3 (0:2)

lestvica:

1. Španija 6 5 1 0 21:3 16

2. Italija 6 5 1 0 18:4 16

3. Albanija 6 3 0 3 7:8 9

4. Izrael 6 3 0 3 9:12 9

5. Makedonija 6 1 0 5 8:13 3

6. Liechtenstein 6 0 0 6 1:24 0

Skupina I:

Finska - Ukrajina 1:2 (0:0)

Islandija - Hrvaška 1:0 (0:0)

Kosovo - Turčija 1:4 (1:2)

lestvica:

1. Hrvaška 6 4 1 1 11:2 13

2. Islandija 6 4 1 1 9:6 13

3. Turčija 6 3 2 1 11:6 11

4. Ukrajina 6 3 2 1 9:5 11

5. Finska 6 0 1 5 4:10 1

6. Kosovo 6 0 1 5 3:18 1