Dembele v desetih minutah opravil z mladimi Slovenci: hat-trick zvezdnika Celtica za zmago Francozov

Martin Kramarič (desno) in soigralci so izvrstno odprli obračun v Domžalah, nato pa bili daleč od presenečenja. (Foto: Aljoša Kravanja)

Po ponedeljkovi tekmi v Domžalah je v kvalifikacijski skupini 9 le še ena neporažena ekipa, to je Francija, ki je na petih tekmah zbrala pet zmag. Slovenija je izgubila prvič, ob tem ima še tri zmage in en remi. Francozi so na razmočenem, a vseeno izvrstno pripravljenem domžalskem igrišču nadigrali Slovence, ki so sicer dosegli prvi gol na tekmi, a kaj veliko več v napadu niso pokazali, poznalo se jim je tudi, da so od 37. minute igrali z igralcem manj, ko je rdeč karton dobil Gal Primc. Francozi so se takoj po prvem sodniškem žvižgu postavili v napadalno formacijo. Poskušali so, vršili pritisk na zadnjo obrambno vrsto Slovenije, a je niso prebili.

Nevarni so bili v 17. minuti, ko po odbiti žogi s kakšnih 13 metrov udaril Lucas Tousart, eden od domačih branilcev pa je odbil pred golovo črto. V 21. minuti je Slovenija prišla do prostega strela daleč od francoskega gola, žogo je v kazenski prostor podal Erik Gliha, Martin Kramarič se je znašel ob Lucasu Hernandezu na desni strani, žogo podaljšal v sredino, tam pa jo je pričakal in v gol poslal Milan Tučić. Francozi so takoj spet napadli, v 22. minuti je Moussa Dembele z roba kazenskega prostora zaključil s "škarijcami", Grega Sorčan je strel brez težav ukrotil.

Dembele (desno) se je v dresu Celtica v minuli sezoni meril z Barcelono in na Camp Nouu priigral (ter zapravil) tudi enajstmetrovko. (Foto: AP)

V 34. minuti je Dembele ob Žanu Žužku priigral enajstmetrovko, si sam nastavil žogo na belo točko in izid z izvrstnim strelom, ki je za las švignil mimo Sorčanove rokavice, poravnal. V še večjih težavah so se izbranci selektorja Primoža Glihe znašli v 37. minuti, ko je Primc zaradi grobega štarta s hrbta daleč od vrat dobil rdeči karton. V 41. minuti pa je Sorčan moral še drugič na tekmi po žogo v gol: Dembele je ujel nepripravljeno slovensko obrambo in z bližine zadel za 2:1. Mladi galski petelini so v sodnikovem dodatku prvega polčasa prišli še do enega gola, še tretjič se je zadetka veselil Dembele, ki je mojstrsko zadel z roba kazenskega prostora..

Francija je v drugem polčasu brez težav nadzorovala potek tekme, večino časa je preživela na slovenski strani, domačini pa so poskusili le enkrat, Kristjan Arh Česen pa posebej ni ogrozil gostujočega vratarja. Na prvenstvo se ob Italiji neposredno uvrstijo zmagovalci devetih kvalifikacijskih skupin, najboljše štiri drugouvrščene ekipe pa se bodo prebile v dodatne kvalifikacije.

Izid 5. kroga kvalifikacij za EP 2019:

Skupina 9

Slovenija ‒ Francija 1:3 (1:3)

Tučić 21.; Dembele 34./11-m, 42., 45.

RK: Primc 38./Slovenija

Lestvica: 1. Francija 15 točk, 2. Slovenija 10, 3. Kazahstan 6, 4. Luksemburg 4, 5. Bolgarija 2 (-1), 6. Črna gora 1 (-1).