Srbi s preobratom do novih treh točk na gruzijskih tleh, Turki opravili s Finci

Dušan Tadić je z enajstmetrovko pričel preobrat v Tbilisiju. (Foto: AP)

Četa Slavoljuba Muslina je gostovala v Gruziji, kjer so Srbi že v uvodnih minutah doživeli hladen šok. V 6.minuti je za vodstvo domačih poskrbel Nika Katcharava, ki je izkoristil veliko napako srbske obrambe. Gruzijci so si v prvem polčasu priigrali še eno lepo priložnost, ki pa je ostala neizkoriščena, kar so pred odhodom v slačilnico kaznovali gostje. V sodnikovem podaljšku je iz enajstmetrovke zadel Dušan Tadić. V drugem polčasu so na zelenici prevladovali gostje, tako je v 64.minuti zadel Aleksandar Mitrović, v zadnjih izdihljajih obračuna pa je po podaji Tadića končni rezultat 1:3 postavil Mijat Gačinović.

Turška reprezentanca je v Antalyi gostila Fince, ki jim očitno toplejše razmere niso bile pisane na kožo. Domači so namreč povedli že v deveti minuti, ko se je z izjemno podajo med strelce vpisal Cenk Tosun, slednji pa je štiri minute kasneje vodstvo še povišal.Turki so narekovali ritem prvega polčasa, medtem ko so se v drugem prebudili Finci, ki so kar nekajkrat nevarno zapretili vratom domačih, vendar niso uspeli zatresti mreže domače izbrane vrste, tako je rezultat vse do konca ostal nespremenjen (2:0).

Izidi:

Gruzija ‒ Srbija 1:3 (1:1)

Turčija ‒ Finska 2:0 (2:0)