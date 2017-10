Rekorder Lewandowski s Poljaki potrdil vozovnico za mundial, Danci morajo v dodatne kvalifikacije

Lewandowski (desno) v dvoboju z Žarkom Tomaševićem. (Foto: AP)

Poleg slovenske skupine F se je v kvalifikacijah za uvrstitev na svetovno nogometno prvenstvo že razpletla tudi skupina E. V njej v zadnjem krogu posebne drame ni bilo, ni bilo niti presenečenj. Poljska je z domačo zmago 4:2 nad Črno goro potrdila prvo mesto v skupini, po pričakovanju pa so se v dodatne kvalifikacije uvrstili Danci. Danska, ki realnih možnosti za neposredno uvrstitev ni imela, je v zadnjem krogu drugo mesto potrdila s točko na domači tekmi proti Romuniji. Danci so povedli v 60. minuti z golom Christiana Eriksena iz enajstmetrovke, nato so dobili še številčno premoč na igrišču, niso je uspeli izkoristiti, v 88. minuti so celo prejeli gol, kar pa ni bilo usodno.

Poljaki so proti Črnogorcem, ki so upali na poraz Dancev in svojo zmago, kar bi jim zagotovilo drugo mesto, že po 16 minutah vodili z 2:0, Črnogorci so se v drugem delu vrnili, izid izenačili, toda prvi zvezdnik domače ekipe Robert Lewandowski je s svojim 16. golom, kar je rekord v evropskih kvalifikacijah za SP in EP, domačo ekipo spet popeljal v vodstvo, nato pa so gosti dosegli še avtogol. V tekmi, ki ni odločala o ničemer, sta se Kazahstan in Armenija razšla z izidom 1:1.

Izidi zadnjega kroga kvalifikacij za SP 2018:

Danska ‒ Romunija 1:1

Kazahstan ‒ Armenija 1:1

Poljska ‒ Črna gora 4:2

Lestvica: 1. Poljska 25 točk, 2. Danska 20, 3. Črna gora 16., 4. Romunija 13, 5. Armenija 7, 6. Kazahstan 3.

Skupina F

Slovenija ‒ Škotska 2:2 (0:1)

Bezjak 52., 72.; Griffiths 32., Snodgrass 88.

RK: Cesar 90./Slovenija

Litva ‒ Anglija 0:1 (0:1)

Kane 27./11-m

Slovaška ‒ Malta 3:0 (1:0)

Nemec 33., 62., Duda 70.

Lestvica: 1. Anglija 26 točk, 2. Slovaška 18, 3. Škotska 18., 4. Slovenija 15, 5. Litva 6, 6. Malta 1.