FOTO: Srečno, Srečko! Bezjak z dvema goloma strl škotska srca, Katanec odšel s točko v žepu

Jubilej Boštjana Cesarja, ki mu je pred začetkom njegove stote tekme v dresu z državnim grbom posebno priznanje podelil predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, so izkušenemu slovenskemu branilcu še polepšali člani njegove družine, na zelenici pa se je Ljubljančanu pridružila tudi nečakinja. A po slavnostnem dogodku je bil čas za pomembno tekmo, ki so jo s svojo prisotnostjo še dodatno začinili škotski navijači, zbrani na južni tribuni stadiona Stožice, od koder so zborno in vzneseno zapeli himno. Slovenski navijači spet niso povsem napolnili največjega stadiona v državi, a gostom odgovorili z glasno Zdravljico in pomagali pri rožnati koreografiji v podporo boja z rakom dojk. Na zelenici so Slovenci proti gostom, igrali so v rožnatih majicah, začeli podjetno: Tim Matavž, ki je od prve minute tokrat dobil prednost pred Andražem Šporarjem, se je v sedmi minuti boril za žogo in prišel do strela, ki ga je ukrotil Craig Gordon. Prva posredovanja Cesarja so navijači pospremili z ovacijami, Škoti pa so na prelomu desete minute vzpostavili ravnotežje.

Poletelo je tudi nekaj iskric med Miho Mevljo in Leighom Griffithsom, a je bilo njunega prerivanja v 13. minuti hitro konec. Tri minute kasneje si je slovenska obramba privoščila manjši spodrsljaj, predložek Griffithsa je zgrešil Mevlja, žoga pa se je odbila mimo vrat Škofjeločana, ki bi bil sicer na žogi. To je v enem naslednjih napadov gostov zanesljivo ujel, ko je do nevarnega strela z roba kazenskega prostora prišel Chris Martin, a je meril preblizu čuvaju mreže madridskega Atletica. Škoti so imeli do prve pol ure več od igre, napadi gostov, ki so tekmo začeli na drugem mestu s tremi točkami naskoka pred Slovenci, pa vseeno niso prišli skozi domačo obrambo. Nato pa 32. minuta in trenutek nepozornosti, ki je Škotom prinesel najbrž tudi zasluženo vodstvo: James McArthur je na okoli 20 metrih od vrat dobil skok ob Josipu Iličiću, visoko žogo pa je v kazenskem prostoru mirno pričakal Griffiths ter jo z izvrstnim strelom ob vratnico zabil v mrežo za 1:0.

Srečko Katanec je vodil zadnjo tekmo pred slovesom od klopi izbrane vrste. (Foto: Miro Majcen)

Pravega odgovora slovenske izbrane vrste ni bil in Škoti so bili kljub vodstvu Slovaške, ki je skorajda istočasno doma povedla na tekmi z Malto, na videz zanesljivo na poti proti dodatnim kvalifikacijam. Srca navijačem v kiltih so zastala slabih deset minut pred polčasom, ko je po trčenju v skoku na sredini igrišča obležal strelec Griffiths, ki je nato odšepal z igrišča. A nesporni junak tega kvalifikacijskega ciklusa je lahko nadaljeval z igro, ki sta jo ob začetku drugega polčasa zapustila Aljaž Struna in Jan Repas. Selektor Srečko Katanec ju je na svoji očitno zadnji tekmi na klopi slovenske izbrane vrste zamenjal z Nejcem Skubicem in Romanom Bezjakom. Tako kot prvi so Slovenci bolje od Škotov začeli tudi drugi polčas, v 51. minuti je Gordona najprej ogrel Rajko Rotman, že v enem naslednjih napadov pa je bil izkušeni vratar nemočen, ko je prosti strel izvajal Iličić, Otočani pa so podobno kot njihovi nasprotniki v prvem polčasu povsem pozabili na nogometaša na oddaljenejši vratnici.

To je bil rezervist Bezjak, ki je mirno z glavo meril ob enako vratnico kot v 32. minuti Griffiths za 1:1. Bezjak je imel v 55. minuti še eno veliko priložnost, potem ko se je žoga po obratu in strelu Matavža odbijala po kazenskem prostoru je nekdanji član Celja in Rijeke prišel do udarca, ki pa ga je tudi po zaslugi bloka enega od branilcev z zadnjimi močmi uspel ustaviti Gordon. Škotski odgovor je prišel prek rezervista Ikechija Anye, ki pa je bil preveč sebičen in Oblak je bil zlahka na mestu. Po priložnosti Verbiča, ki mu je strel z glavo po novem izvrstnem predložku Iličića preprečila škotska obramba, se je tekma malce izrodila in sodnik Jonas Eriksson je imel veliko dela s kazanjem rumenih kartonov oziroma dosojanjem prekrškov. V 72. minuti pa nova priložnost za veselje na tribunah: po kotu sta najprej Cesar in nato Mevlja lepo zadržala žogo, Mevlja jo je nastavil za strel Bezjaku, ki je elegantno še drugič v nedeljskem večeru zatresel stožensko mrežo. Anya je na drugi strani hitro zapretil z močnim poskusom z razdalje, ki ga je Oblak pospremil s pogledom. Nemočen bi bil Škofjeločan prav gotovo tudi v 78. minuti, ko je izkušeni Darren Fletcher dobil priložnost za povsem neoviran volej s kakšnih 12 metrov, ki pa je poletel v smeri severne tribune prek domače prečke.

Gordon je bil po dolgem času na preizkušnji v 83. minuti, ko je z roba kazenskega prostora silovito udaril Iličić, a je njegov poskus poletel mimo bližnje vratnice gostujočega vratarja, ki je bil v težavah. A kot strela z jasnega so Škoti izid poravnali, po še eni visoki žogi v kazenski prostor jo je Robert Snodgrass uspešno zadržal in jo spravil prek Oblaka za 2:2. Slovenska številka ena je bila spet na hudi preizkušnji že v naslednjem napadu, Škofjeločan je z zadnjimi močmi preprečil avtogol po predložku s strani, tudi Gordon pa je na drugi strani rešil svoje moštvo, ko je preprečil slavje Verbiču po lepem zavitem strelu na oddaljenejšo vratnico. Cesar je ob jubileju v zadnjih minutah dobil rdeči karton in moral z zelenice. Napeto je bilo do zadnjih sekund, toda Oblak je s slovensko obrambo na čelu ostal neprebojen.

Izidi zadnjega kroga kvalifikacij za SP 2018:

Skupina F

Slovenija ‒ Škotska 2:2 (0:1)

Bezjak 52., 72.; Griffiths 32., Snodgrass 88.

RK: Cesar 90./Slovenija

Postavi:

Slovenija: Oblak; Struna (od 46. Skubic), Cesar, Mevlja, Jokić; Kurtić, Rotman, Verbič, Repas (od 46. Bezjak), Iličić; Matavž (od 89. Vetrih). Na klopi: Belec, Koprivec; Delamea Mlinar, Širok, Viler, Šporar.

Škotska: Gordon; Berra, Mulgrew, Robertson, Tierney (od 80. S. Fletcher); D. Fletcher, McArthur (od 79. Snodgrass), Bannan; Martin (od 53. Anya), Phillips, Griffiths. Na klopi: A. McGregor, Archer; Cooper, Forrest, Hanley, McGinn, C. McGregor, Whittaker.

Sodnik: Jonas Eriksson (Švedska).

Litva ‒ Anglija 0:1 (0:1)

Kane 27./11-m

Slovaška ‒ Malta 3:0 (1:0)

Nemec 33., 62., Duda 70.

Lestvica: 1. Anglija 26 točk, 2. Slovaška 18, 3. Škotska 18., 4. Slovenija 15, 5. Litva 6, 6. Malta 1.