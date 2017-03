Kvartet kandidatov za klop Barcelone, Guardioli je žal prijatelja Enriqueja: 'Le malo trenerjev je boljših'

Pred presenetljivo napovedjo je Enrique z Barcelono visoko ugnal svoj domači klub Sporting iz Gijona (6:1). Na klop je po uri igre spet posadil Lionela Messija ... (Foto: AP)

Nepričakovano, a v bistvu tudi pričakovano Luis Enrique naslednjo sezono ne bo več vodil članskega moštva Barcelone. Vseeno so besede Asturijca po sredini večerni zmagi nad Sportingom iz Gijona (6:1) na Camp Nouu presenetile sedmo silo in njegove varovance, ki so pričakovali, da bo z razkritjem končne odločitve, z njo je ob iztekajoči pogodbi odlašal več mesecev, še počakal. Tako je v slogu najuspešnejšega trenerja Barce vseh časov Josepa Guardiole že sredi sezone potrdil, da se poslavlja od vroče klopi, kamor je sedel po neuspešni sezoni 2013/14, pod katero se je podpisal argentinski trener Gerardo Martino. Enrique je kljub rednim težavam z mediji in domnevno napetim odnosom s ključnimi igralci moštva nanizal serijo naslovov, dvakrat zapored so Katalonci osvojili državnega in pokalnega, ki so jima dodali še Ligo prvakov, španski superpokal, evropski superpokal ter svetovno klubsko prvenstvo. Enriquejev izkupiček v teh slabih treh letih zaostaja le za Guardiolinim, zdaj pa je na klubskem vodstvu, ki je prav tako tarča kritik, da poišče primernega naslednika. Njihova želja naj bi bila napredovanje Enriquejevega pomočnika Juana Carosa Unzueja, toda že nekaj časa se je ob iskanju morebitnih naslednikov pogled ustavljal le na dveh imenih - Argentincu Jorgeju Sampaoliju (Sevilla) in Špancu Ernestu Valverdeju (Athletic Bilbao).

Medtem, ko madridski dnevnik AS na prvo mesto postavlja Sampaolija, je MARCA ocenila, da ima največ možnosti Valverde. "Sampaolijevo ime se po kuloarjih omenja vse od novembra, ko so v Barci začeli pomišljati na to, da Enrique ne bi ostal. Glede Argentinca, ki je javno vedno izražal željo po vodenju Messija, jim je všeč njegova nogometna miselnost: privlačna je in agresivna," dan po zadnji tekmi in odmevnih izjavah Enriqueja poroča AS. 56-letnega Sampaolija naj bi v taboru Barce močno spoštovali tudi člani aktualnega moštva, gre namreč za nekdanjega selektorja Čila, ki je v domačem finalu Cope Americe boleče ustavil prav Messijevo Argentino in navduševal tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu. Argentinski trener, zvest sledilec izročila Marcela Bielse, s Sevillo v svoji prvi evropski sezoni navdušuje iz kroga v krog in je z Andaluzijci trenutno najresnejši konkurent vodilnima Barci in Realu v La Ligi, medtem ko je v igri tudi za zgodovinsko napredovanje v četrtfinale Lige prvakov. "(Sampaoli, op. a.) meša igralne sisteme, 3-3-3-1, 4-2-3-1, 4-4-2. Čeprav ni poglobljen, njemu v prid govori tudi dober odnos s (Javierjem) Mascheranom, Neymarjem in Messijem. Ve pa se že, kakšno težo ima 'crack' iz Rosaria. Predsednik Seville Jose Castro je prejšnji teden priznal, da so mu ponudili podaljšanje pogodbe. Argentinec je bil hvaležen za to potezo, a dejal, da ni pravi trenutek," še piše AS, ki dodaja, da je resna alternativa tudi nekdanji nogometaš kluba in trener Athletica Valverde, ki se mu pogodba po nekaj zares uspešnih letih na Bilbau izteka, dobro pa pozna tudi delovanje kluba, v katerem je igral med letoma 1988 in 1990. Možna, a precej manj verjetna alternativa, je legendarni branilec Barce Roland Koeman, ki trenutno vodi Everton v otoški Premier League.

"Enrique nam je odločitev razkril po koncu tekme. Vsi smo bili šokirani, nihče ni rekel prav nič," je po zmagi nad Sportingom o odločitvi glavnega trenerja povedal strelec zadnjega gola na tekmi Ivan Rakitić. "Želimo uspešno zaključiti s to sezono in uživati z Enriquejem v času, ki nam je še ostal," je še povedal nekdanji član Seville, od koder bi lahko, kot že rečeno, zdaj prišel še novi trener članske ekipe. Z reakcijo na novice iz domačega mesta je postregel tudi Guardiola, ki je z Manchester Cityjem zvečer v pokalu FA visoko ugnal Huddersfield Town (5:1). "Kot navijač Barcelone sem žalosten, ker odhaja perfekten trener za ta klub, zaradi svoje osebnosti in karakterja. Le malo je boljših trenerjev na svetu od njega. V teh dveh ali treh letih je igral sijajen nogomet s sijajnimi igralci. Ob istem času pa ga povsem razumem in mu želim vse najboljše," je sporočilo podpore nekdanjemu soigralcu poslal Guardiola. Tudi sam se je leta 2012 poslovil že sredi sezone in po njenem koncu, Barcelona je osvojila le španski pokal, kot razlog navedel izmučenost, tako kot v sredo Enrique. Barco je takrat prevzel Guardiolin pomočnik Tito Vilanova, čigar moštvo je nekaj časa morda zaigralo celo na višji ravni kot v časih Guardiole, a je nesrečni Vilanova nato izgubil boj z rakom.