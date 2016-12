L'Equipe: Draxler od januarja za Paris St. Germain

Julian Draxler (Foto: AP)

Paris St. Germainu v letošnji sezoni v domačem prvenstvu ne gre vse po željah, saj je trenutno po 19. odigranih krogih na tretjem mestu pet točk za vodilno Nico. Njihov trener Unai Emery ni najbolj zadovoljen z učinkom svojih veznih igralcev, predvsem Angela di Marie in Hatema Ben Arfe, zato je prihod Juliana Draxlerja tudi razumljiv.



Za mladega nemškega reprezentanta, ki je leta 2014 igral na svetovnem prvenstvu v Braziliji, sta se zanimala tudi Arsenal in Liverpool, vendar so bili Francozi najbolj konkretni. Draxler je v Wolfsburg prišel leta 2015 iz Schalkeja, kot menjava za Kevina de Bruynea, ki je takrat prestopil v Manchester City. V osmini finala lige prvakov bo Paris St. Germain igral z Barcelono.