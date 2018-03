Lahoz razjezil Valverdeja pred derbijem z Atleticom: Izgubili smo točki zaradi neobstoječe enajstmetrovke

Derbi z madridskim Atleticom bo nekaj posebnega že zaradi vse manjše točkovne razlike med moštvoma - ta trenutno znaša pet točk v korist Barcelone -, ki je nazadnje remizirala na gostovanju z Las Palmasom (1:1).





Nogometaši Barcelone so vse misli že usmerili k prihajajočemu derbiju z madridskim Atleticom. (Foto: AP)

A bolj kot sama predstava moštva s Camp Noua bode v oči nova napaka v škodo Barcelone s strani glavnega delivca pravice dvoboja Mateua Lahoza, ki je po mnenju trenerja Ernesta Valverdeja oškodoval njegovo moštvo za novo prvenstveno zmago. "Končni izid v Las Palmasu nas je prizadel in razočaral, saj je prišel kot posledica neobstoječe enajstmetrovke za domače moštvo," je le nekaj trenutkov po vročem obračunu dejal Valverde, ki je med drugim priznal, da se je dinamika Barcine igre po prejetem zadetku nekoliko spremenila.



Pobuda da, neučinkovitost pa očitna

"Kaj nam pomagajo lepe priložnosti predvsem iz prvega polčasa, ko pa jih nismo uspeli spremeniti v zadetke. Naše vodstvo je bilo skromno, tako da je Las Palmas v nadaljevanju začutil, da bi ob ugodnem spletu okoliščin lahko osvojil tudi kaj več. Ne želim pa se spuščati globlje v analizo sojenja, saj je bilo na tekmi storjenih tudi nekaj drugih napak. Večinoma zopet v našo škodo," razočaranja zaradi izgube dveh točk ni mogel skriti strateg Barcelone, ki se zaveda prihajajočega derbija s 'Colchonerosi'.





Strateg 'Blaugrane' Ernesto Valverde ni skrival jeze in razočaranja po remiju z Las Palmasom. (Foto: AP)

Atletico dviguje svojo formo

Valverde goji veliko spoštovanje do varovancev argentinskega strokovnjaka Diega Simeoneja, ki je v zadnjem obdobju očitno uspel dvigniti raven iger svojega moštva.



"Atletico je odlična ekipa, ki vselej ve, kaj hoče. Čaka nas zanimiv obračun visokega ritma, v katerem si večjih napak preprosto ne bomo smeli privoščiti. Točkovna razlika kopni, a to ne pomeni, da se je v nas naselila panika ali kaj podobnega. Imamo načrt, ki se ga bomo morali držati od uvodnega do poslednjega sodnikovega žvižga," je še pristavil Ernesto Valverde.