Legenda Chelseaja John Terry bo kariero nadaljeval v vrstah Aston Ville

John Terry ostaja na Otoku. (Foto: AP)

Po medijskih zapisih bo John Terry podpisal pogodbo, s katero si bo zagotovil najmanj 66.000 funtov plače. Če pa bo poskrbel za nemogoče in bo Aston Villa z njegovo pomočjo napredovala v elitno angleško Premier League, pa mu bo kitajski poslovnež izplačal še dodatno nagrado v višini kar štiri milijone funtov. Terry je po 22 letih zapustil klub s Stamford Bridgea, s Chelseajem se namreč ni odločil za podpis nove pogodbe oziroma mu jo vodstvo Chelseaja ni ponudilo v podpis. Ključni dejavnik za Terryjevo odločitev, da za najmanj eno sezono podaljša tekmovalno kariero in odloži razmišljanje o upokojitvi ter se pridruži Aston Villi, je bil trener Steve Bruce, dogovor pa je že pripravljen za podpis. Odločilno pa je bilo tudi dejstvo, da se 36-letni Terry v novi sredini v championshipu ne bo srečal s svojimi nekdanjimi prijatelji in moštvenimi soigralci iz Chelseaja.

Kot navaja Telegraph, bo Terry v kratkem potrjen kot prva poletna okrepitev stratega Brucea, Terry pa se bo že v naslednjih 48 urah pridružil ekipi, ki je na pripravah na Portugalskem. Terry je tako zavrnil deset ponudb, s katerimi so ga zasuli klubi, potem ko se je nekdanji angleški kapetan poslovil s Stamford Bridgea. Med njimi so bile ponudbe Galatasaraya, West Bromwich Albiona in Swanseaja.

Nogometaši Aston Ville so minulo sezono v championshipu končali na 13. mestu.