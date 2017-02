Legenda Liverpoola se vrača na zelenico, v dresu Redsov proti madridskemu Realu

Kmalu bo Steven Gerrard spet oblekel rdeči dres z 'liverbirdom' na srčni strani. (Foto: AP)

Na tekmi legend bo enajsterico Redsov zastopal tudi legendarni Steven Gerrard, ki bo skupaj s soigralci združil moči v dober namen. Liverpoolčan se tako vnovič vrača na zelenico Anfielda, vse odkar se je poslovil od profesionalne kariere, ki jo je zaključil na drugi strani Atlantika pri LA Galaxyu. "Zelo se veselim, da bom lahko zaigral na dobrodelni LFC Foundation tekmi legend. Anfield bo v mojem srcu vedno imel posebno mesto. V veliko čast mi bo deliti igrišče s tako odlično ekipo in velikimi imeni, z namenom zbirati denar za dober namen," je povedal 'Stevie G', ki bo zaigral v družbi Iana Rusha, Jamierja Carragherja, Luisa Garcie in Johna Arneja Riiseja, pod vodstvom Robbieja Fowlerja. Liverpool se bo 25.marca pred domačimi navijači pomeril z Real Madridom, vsa zbrana sredstva pa bodo namenili dobrodelnim programom in partnerjem, ki skrbijo za napredek v zdravstvu in bivanju mladine v okolici Merseysidea.