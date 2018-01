Legendarni Francoz se zaveda 'krutosti' surovega profesionalizma: Bilo bi prepotentno napovedati, da bom na klopi Reala še nadaljnjih 10 let

Da je vodenje tako velikega in uspešnega nogometnega velikana kot je Real Madrid vse prej kot lahka naloga, se legendarni Zinedine Zidane zaveda še iz igralskih časov, ko je s ponosom nosil dres težko ponovljivih 'galaktikov'.



Danes je v povsem drugačni vlogi. Veliko težji bi dejal vsakdo, ki je bil nekoč velik nogometaš, kasneje pa se je spoprijel s trenerskim izzivom. Dnevi velikih zmag in lovorik so že nekaj mesecev lep, a oddaljen spomin, ki privržencem 'belega baleta' v tem trenutku ne pomenijo kaj prida.





Zinedina Zidana so še ne tako dolgo nazaj navijači Reala kovali v zvezde, danes pa je povsem drugače. (Foto: AP)

Vsak dan izkoristiti, kot da je zadnji

"Zelo dobro se zavedam, da nogometaš Zinedine Zidane že lep čas ne obstaja več. Sedaj je na Zinedinu Zidanu, da se v vlogi trenerja v naslednjih letih skuša vsaj približati uspehom istoimenskega nogometaša. Ne želim kakršne koli oblike zaščite od kogar koli, ne glede na vse, kar sem dal temu klubu v vlogi nogometaša. Vem, da bo napočil dan, ko se bo moja trenerska pot pri Realu končala, a dokler bom v Madridu, bom storil vse, da bom kar se da uspešen. Iz vsakega treninga in tekme bom želel povleči največ, kar je v danem trenutku mogoče," je že uvodoma nekoliko presenetil Zidane z neposrednim odgovorom na vprašanje francoskega novinarskega kolega iz uglednega nogometnega magazina France Football, ki je 45-letnega stratega aktualnega evropskega klubskega prvaka proglasila za najboljšega trenerja v Franciji za leto 2017.



Pritisk je nekaj povsem običajnega

Za večino nogometnih strokovnjakov je značilno, da mnogokrat delo z zelenic prenesejo tudi v domače okolje, kar pa za svetovnega prvaka iz leta 1998 ne drži. "Vem, da bo marsikdo ob tem, kar bom povedal sedaj, nekoliko privzdignil obrvi, toda tega sam nikoli ne počnem. Z leti sem okrog sebe vzpostavil ščit, ki me varuje pred tem, da bi tudi v domačem okolju razmišljal zgolj o nogometu. Zunanji pritiski tako na mene nimajo posebnega vpliva. Doma se raje družim z ženo in svojimi sinovi, ki so prav tako potrebni moje pozornosti," je o vse hujših pritiskih, ki jih je deležen ob slabših rezultatih svojega moštva v španskem državnem prvenstvu, v katerem za vodilno Barcelono zaostajajo že za velikih 16 točk, dejal Zidane.

"Želim dokazati, da lahko tudi v težkih trenutkih vodim najboljše moštvo na svetu," pravi strateg madridskega Reala Zinedine Zidane. (Foto: AP)

Želi dokazati, da lahko pluje tudi po razburkanem morju

Da je navajen osvajanja lovorik na najvišji ravni, ni potrebno posebej poudarjati. Zidane se zaveda in si obenem želi dokazati, da lahko tudi v težkih trenutkih potegne voz iz nezavidljivega položaja.



"Težave me še bolj motivirajo in nikakor strašijo. Pripravljen sem se spopasti z vsako oviro, mnogi menijo, da mi je precej lažje, ker sem bil nekoč uspešen nogometaš. Da se zanašam zgolj na svoj šesti nogometni čut, toda to še zdaleč ne drži. Vseskozi se usposabljam, podobno kot sem se trudil kot nogometaš biti z vsakim dnem boljši, enako počnem v vlogi trenerja. Želim dokazati, da sem tudi v težavnih situacijah lahko uspešen trener Reala," je v optimističnem tonu zaključil Zinedine Zidane.