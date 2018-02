Legendarni kapetan Barcelone odkrito spregovoril o legendarnem Francozu: Zizou je izjemna osebnost, toda ...

Čeprav rivalstvo med morda največjima moštvoma v zgodovini evropskega in posledično svetovnega klubskega nogometa Barcelono in madridskim Realom nemalokrat prestopi meje dobrega okusa in zdravega razuma, se kljub temu najdejo izjeme, ki jim ni težko priznati za nekoga, da je lahko vzorčen primer izjemne osebnosti in vrhunskega športnika v isti osebi. Ne glede na dejstvo, da pripada 'drugi strani'.



O tem je za katarski BeIN Doha spregovoril legendarni kapetan Barcelone Xavi Hernandez, ki je v dresu 'blaugrane' v modernejši zgodovini osvojil vse, kar je v vrhunskem nogometu mogoče osvojiti . 38-letni Katalonec je brez zadržkov omenil Zinedina Zidana - sicer aktualnega trenerja dvakratnega zaporednega evropskega klubskega prvaka iz španske prestolnice - kot vzorčen primer človeka, ki mu je v zahtevnem svetu nogometne igre in posla uspelo ohraniti moralno integriteto in vrhunskost v vsakem pogledu.





Legendarni kapetan Xavi Hernandez je v zlatem obdobju Barcelone velikokrat stal na zmagovalnem odru. (Foto: AP)

Oseba s hrbtenico in gosposkostjo

"Gre za osebo, ki je v vlogi izjemnega nogometaša osvojila vse, kar je v vrhunskem nogometu mogoče osvojiti. Ne le zaradi nogometnih veščin, temveč Zidana spoštujem kot izjemno osebnost, ki bo v zgodovini te prelepe moštvene igre pustila neizbrisen pečat. Ne glede na pritiske, ki jih doživlja v zadnjem obdobju, mu uspeva ohraniti mirno kri in dostojanstvo, kar je v današnjem krutem svetu zelo zahtevna naloga," je poln hvale na račun trenerja sicer osovraženega rivala katalonskega ponosa Xavi Hernandez, ki priznava, da mu je včasih žal, ker je usoda imela drugačne načrte z legendarnim Francozom.



"Veliko raje bi videl, da je vse svoje nogometne in trenerske uspehe dosegel na Camp Nouu, toda to je življenje. Šport mora združevati ljudi, saj na koncu vselej prevlada kakovost in nič drugega," je dodal 'produkt' slovite La Masije.



Messi, Maradona, Pele, Cruyff, Di Stefano ...

Ko je beseda stekla o najvplivnejših nogometnih osebnostih modernejše dobe, je Xavi Hernandez kot iz topa izstrelil: "Vsi so svojevrstne ikone, vsak v svojem obdobju so predstavljali 'avantgardo' za našo prelepo igro. Ne poznam nogometnega zaljubljenca, ki ne bi oboževal Diega Maradono, Peleja, da o Johanu Cruyffu niti ne govorim ... Pa Alfreda Di Stefana, v to skupino slavnih zagotovo sodi tudi Zinedine Zidane. Bili so čarodeji nogometa, zaradi katerih se je iskala vstopnica več."