Legendarni Ronaldo svari rojake: Barcelona slabo ravna z brazilskimi nogometaši

Legendarni nogometaš belega baleta Luís Nazário de Lima Ronaldo je, preden se je odločil za selitev v milanski Inter, leto dni branil barve kluba s Camp Nou, na takratno obdobje pa ne goji nič kaj lepih spominov.

Ronaldo je prepričan, da je tudi Neymar v poletnem prestopnem roku doživel hladen sloves s strani Kataloncev. (Foto: AP)

Svojo skrb v luči zimskega prestopnega roka, v katerem bi se na iberski polotok lahko preselil njegov sorojak Philippe Coutinho, je zaupal v pogovoru za televizijsko mrežo Esporte Interativo. "V Realu sem se počutil dosti bolj povezanega s soigralci, toliko srečnejšega, čeprav sem leto dni preživel v Barceloni. Konec koncev je bila moja izkušnja z Barco zelo slaba, podobno se je zgodilo tudi Neymarju," je potarnal Brazilec, ki je prepričan, da katalonski klub že od samega začetka ni dovolj prijazen do brazilskih nogometašev.

Grenak zaključek katalonskega poglavja

"Barcelona je že od nekdaj slabo ravnala z Brazilci: Neymar, Romario, Ronaldinho in jaz. Z nami so proti koncu v klubu ravnali izjemno slabo, brez ozira na naš prispevek in predanost," je novinarjem zaupal Ronaldo, ki si želi, da njegovi sorojaki te napake ne bi več ponovili.