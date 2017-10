Legendarni Xavi razkril: Če je Messi pet minut brez žoge, povsem izgubi živce

Lionel Messi še nikoli ni sezone začel v tako zastrašujoči strelski formi. (Foto: AP)

Sedem tekem in sedem zmag. Tako bi na hitro opisali, kako so nogometaši Barcelone začeli letošnjo sezoni v Primeri Division. Kataloncu na vrhu razpredelnice uživajo v prednosti petih točk pred najbližjo zasledovalko Sevillo. Največji tekmec, madridski Real, si je nabral že sedem točk zaostanka. Eden glavnih razlogov, da je Blaugrana sezono pod vodstvom Ernesta Valverdeja začela tako udarno, je seveda nihče drug kot Lionel Messi. Argentinec je namreč na sedmih tekmah zabil kar enajst golov. To je skoraj polovica vseh, ki jih je Barca letos zabila (23). Messi še nikoli v izjemni karieri sezone ni začel tako strelsko razpoložen kot letos.

Zgodba pa je povsem drugačna, ko Leo obleče dres z argentinskim grbom. Gavči so se namreč znašli v hudih težavah v južnoameriških kvalifikacijah za prihajajoče svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Rusija. Dvakratni svetovni prvaki so namreč dva kroga pred koncem kvalifikacij na petem mestu, ki sicer še prinaša dodatne kvalifikacije, a imajo le točko prednosti pred reprezentanco Čila. In prav strelski post Messija je eden ključnih razlogov, zakaj so se Argentinci znašli v takšnem položaju. Njihov kapetan namreč v letu 2017 še ni zabil gola iz igre in njegov nekdanji soigralec pri Barceloni Xavi Hernandez je zatrdil, da pozna rešitev.

Bodo Argentinci upoštevali nasvete legendarnega Xavija? (Foto: AP)

"Barcelona in argentinska reprezentanca si ne smeta dovoli, da mine deset minut igre in da v tem času, Messi ne pride do žoge. On mora biti vpleten v igro. On mora biti tam, kjer je največ akcije na igrišču in enostavno mora imeti žogo v svoji posesti. Za nameček, povsem izgubi živce, če se pet minut ne dotakne žoge," je povedal legendarni Katalonec, ki je skupaj Messijem osvojil kar sedem naslovov španskega prvaka. Kljub temu, da Argentinci še nimajo zagotovljenega nastopa na prihajajočem mundialu, pa je Xavi prepričan, da lahko južnoameriška reprezentanca še tretjič v zgodovini postane svetovna prvakinja. Zadnji spomini so sicer zelo boleči, saj so jih v finalu prvenstva leta 2014 v Braziliji v finalu premagali Nemci. "Res je, da so v zahtevnem položaju, toda lahko se strinjamo, če se uvrstijo na turnir, bodo ena iz med favoriziranih reprezentanc. Imajo kakovostne igralce in v Jorgeju Sampaoliju, tudi odličnega trenerja," je še dodal legendarni vezist. Ali bo Messijevim soigralcem uspelo upoštevati nasvete Xavija, pa bomo videli že kmalu. V petek Peru, nato pa še prihodnjo sredo Ekvador. Morda pa Messiju končno uspe prekiniti reprezentančni strelski post.