'Legionarji' pred zborom: Iličić zaradi udarca v gleženj predčasno končal tekmo, Bezjak spet v prvi postavi Rijeke

Jan Oblak in Rene Krhin (Foto: Damjan Žibert)

Škofjeločan Jan Oblak je bil s soigralci boljši od Bayerja Kevina Kampla, ki se, po tem ko je zaradi poškodbe in utrujenosti izpustil zadnji reprezentančni akciji, vrača v reprezentančne vrste. Madridčani so pot do četrtfinala UEFA Lige prvakov tlakovali že v Leverkusnu, kjer so slavili z 2:4, dvoboj v španski prestolnici pa ni dal zmagovalca. Tudi po zaslugi Jana Oblaka, ki se je izkazal z nekaj obrambami, odlično formo pa potrdil s potezo, ko je v nekaj sekundah odbil kar tri udarce Nemcev. Prav Oblak je, kot piše na uradni spletni strani NZS, bil proglašen tudi za najboljšega igralca tekme, tako kot Kampl pa je odigral celotno srečanje. Rdeče-beli so bili uspešni tudi v španskem prvenstvu, v katerem so slavili že tretjič zapored. Tokratna zmaga je bila še toliko pomembnejša, saj je Atletico gostil tretjo Sevillo, ki po porazu s 3:1 Madridčanom beži še za dve točke. Oblak je bil premagan pet minut pred koncem srečanja, ko so gostitelji že vodili s 3:0. Granada je brez pomoči Reneja Krhina izgubila z mesto višje uvrščenim Gijonom in vknjižila še tretji poraz v nizu. Po izpadu iz evropskih bojev je Kampl s soigralci klonil tudi v nemški Bundesligi. Bayer je gostoval pri četrtouvrščenem Hoffenheimu, ki je slavil minimalno zmago in "farmacevtom" zadal že tretji poraz v zadnjih štirih krogih, v katerih so Leverkusenčani osvojili zgolj točko in tako zdrsnili na 11. mesto. Kampl je v osrčju zvezne vrste odigral vseh 90 minut. Nik Omladič je zmago Eintrachta spremljal s klopi za rezerviste in na njej videl preobrat svojega moštva, ki je dvakrat zaostajal, nato pa zmagal s 3:2.





Benjamin Verbič (Foto: Damjan Žibert)

Zasedba z Braunschweiga s 47 točkami zaseda tretje mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije za napredovanje v Bundesligo. Evropske boje sta v osmini finala UEFA Evropske lige sklenila tudi Miha Mevlja in Benjamin Verbič. Slednji je s Kobenhavnom po domači zmagi z 2:1 v Amsterdamu zapravil priigrano prednost. Vojničan je odigral zadnje pol ure povratne tekme, ko pa je Ajax že vodil z 2:0, kar je bil tudi končni izid srečanja. Verbič se je v začetno enajsterico vrnil v domačem prvenstvu in odigral uro dvoboja s Silkeborgom, ki ga je aktualni prvak ugnal z 1:3. Mevlja je z ruskim Rostovom gostoval pri Manchester Unitedu. Po remiju v prvem dvoboju so se Angleži veselili minimalne zmage, za napredovanje je sredi drugega polčasa zadel Juan Mata. Mevlja je v gostujoči obrambi odigral celoten obračun, tako kot tudi včerajšnjo tekmo s Samaro, ki ni ponudila zadetkov. Z izidom 0:0 se je razpletel tudi obračun Krasnodarja in Ufe, pri kateri je Bojan Jokić igral od 68. minute. Po štirih krogih čakanja se je 11. ligaške zmage v letošnji sezoni razveselil tudi Robert Berić, ki je na gostovanju pri Dijonu igral do 82. minute, gostje pa so gol za minimalno zmago zabili pet minut pred tem. St. Etienne s 44 točkami drži sedmo mesto. V zmagovalne tirnice se je v minulem tednu, kot piše na uradni spletni strani krovne nogometne organizacije, vrnila tudi Rijeka, ki si je v Osijeku, kjer je slavila z 0:2, priigrala pokalni finale, v 25. krogu hrvaškega prvenstva pa je na domači Rujevici s precej težavami ugnala Slaven Belupo. Koprivničani, ki so povedli in izenačili, so padli s 3:2, odločujoči zadetek pa je padel tri minuti pred koncem. Roman Bezjak je obe tekmi pričel v začetni enajsterici, Matic Črnic je obakrat obsedel na rezervni klopi. Kot edini, ki je v tem vikend meril v polno, se bo izbrani vrsti pridružil Milivoje Novaković.





Vid Belec in Milivoje Novaković (Foto: Damjan Žibert)

Drugi najboljši strelec slovenske reprezentance je zadel na zadnjih dveh tekmah Maribora, po Aluminiju se je veselil tudi v sobotnem štajerskem derbiju. Visokorasli napadalec je Mariborčane v vodstvo popeljal že v šesti minuti, obračun pa se je končal z delitvijo točk. Z gostovanja v Novi Gorici pa so se še drugič v letošnji sezoni praznih rok vrnili Domžalčani. Žan Majer in Matija Širok, ki sta v četrtek prejela krstno reprezentančno vabilo, sta tekmo pričela od prve minute, Majer je podal za prvi zadetek na srečanju, a je gostiteljem v drugem polčasu uspelo priti do preobrata in zmage s 3:1. V italijanskem prvenstvu med Slovenci še naprej najbolje kaže Jasminu Kurtiću. Belokranjca zaradi prepovedi igranja ni bilo v kadru Atalante, ki je s 3:0 ugnala Pescaro, sta pa ob porazu v Bologni celotno tekmo vnovič odigrala Valter Birsa in Boštjan Cesar. Chievo je klonil s 4:1, Birsa je prejel rumeni karton. Atalanta sicer zaseda šesto, Chievo pa 11. mesto, na osmi poziciji pa najdemo Fiorentino Josipa Iličića. Firenčani so uspeli povezati dve zaporedni zmagi, saj so po Cagliariju ugnali še Crotone. Iličić, ki je zatresel okvir domačega gola, minimalne zmage ne bo ohranil v najlepšem spominu, saj je že v prvem polčasu prejel udarec v gleženj, nato pa zelenico zapustil v 71. minuti zelenico. Miha Zajc je, kot piše na spletni strani NZS, poraz Empolija z Napolijem spremljal na domači klopi, pomembnejšo vlogo pa je v Serie B odigral povratnik v reprezentanco. Luka Krajnc je Frosinoneju pomagal do zmage nad Vicenzo, ki je padla s 3:1.





Josip Iličić (Foto: Damjan Žibert)

Štajerec je odigral celotno tekmo, Frosinone pa na lestvici zaostaja zgolj za vodilnim Spalom. Prav slednji je bil nasprotnik Carpija, ki je po novem porazu zdrsnil na 11. mesto. Vid Belec je klonil štirikrat, celotno tekmo pa je na desni strani obrambe odigral tudi Aljaž Struna. Pirančan bo morda na Škotskem mesto na igrišču delil tudi z bratom Andražem, ki je po nekajmesečni odsotnosti znova na seznamu selektorja Srečka Katanca. Prav Andraž najbolje pozna nedeljskega nasprotnika, saj se je pozimi preselil na Škotsko. Bočni branilec Heartsa je v minulem krogu s soigralci klonil pri poletnem znancu Maribora, Aberdeenu. Primorec je ob desni stranski črti odigral vseh 90 minut. Mirala Samardžića ni bilo v kadru Akhisarja, ki je z 2:1 izgubil pri Adanasporju. V ciprskem prvenstvu se je že pričel drugi del tekmovanja, v skupini za prvaka pa je Anorthosis klonil še drugič zapored. Jan Koprivec je moral v tekmi z Omonio dvakrat po žogo v svojo mrežo.