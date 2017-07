'To je era Lionela Messija', je odgovor Barcelone na Argentinčevo pogodbo

Lionel Messi ostaja v Barceloni (vsaj) do leta 2021.

Lionel Messi bo v Barceloni ostal vsaj do leta 2021. To je novica, ki je v začetku tedna zaokrožila svet in dokončno utišala govorice, da je argentinski super zvezdnik na izhodnih vratih kluba, za katerega igra celotno profesionalno kariero. Po novem bo najboljši strelec v zgodovini katalonskega ponosa na teden zaslužil kar 565 tisoč evrov, plača kakršne nima pri madridskem Realu niti njegov največji rival Cristiano Ronaldo. Pri Barceloni so sedaj razkrili, zakaj so pogajanja o novi pogodbi trajala toliko časa in zakaj so svojemu prvemu zvezdniku ponudili tako bogato pogodbo. "Pogajanja so se začela pred meseci, ko sem dejal očetu Jorgeju, da se moramo skupaj usesti. Vsi vemo, da je imel prejšnje poletje Messi zelo slabo izkušnjo z davčnimi oblastmi. Pustili smo, da je minilo nekaj časa, da bi se vse skupaj umirilo. Nato sem dejal Jorgeju, da se moramo pogovoriti o podaljšanju pogodbe in on mi je dejal, da naj se pogovorim kar z njegovim sinom in ne z njim. Poklical sem Lea in ga povprašal, kako se počuti in če se je pripravljen pogovarjati o prihodnosti. Dejal mi je, da želi ostati in da naj vse ostalo uredimo z očetom" je najprej v pogovoru za Mundo Deportivo povedal predsednik Kataloncev Josep Maria Bartomeu. Mnogi strokovnjaki so bili prepričani, da Barcelona ne more Messiju ponuditi nove pogodbe, saj enostavno nima toliko sredstev na razpolago zaradi finančni pravil, ki jih je evropska nogometna zveza uvedla, ko je na čelu sedel še omadeževani Michel Platini.

Nekateri so bili celo mnenja, da se more najprej Barca znebiti nekaterih igralcev s plačilne liste, da naredijo prostor za Messijevo astronomsko pogodbo, a te govorice je Bartomeu zanikal. "Ne smemo vam razkriti, koliko Barcelono stane nova Messijeva pogodba. Ampak on je najboljši igralec na svetu in on stane toliko, kolikor stane najboljši nogometaš v zgodovini nogometa. Nihče svojemu klubu ne prinaša tega, kar Messi prinaša Barceloni. Uefa skozi finančni fair play ponuja določene smernice, ni pa postavljenih omejitev glede plač. Smo v mejah, ki so določene in lahko normalno poslujemo. Enostavno si to lahko privoščimo," je še dodan predsednik Barcelone, ki je bil v zadnjih mesecih pod velikim pritiskom s strani navijačev, ki so zahtevali naj Messi ponudi prazno pogodbo, da Argentinec sam napiše pogoje. Argentinca enostavno ljubijo v prestolnici Katalonije.

Messi bo še naprej razveseljeval navijače Barcelone, kot je to storil na zgodovinski tekmi s PSG-jem, ko so Katalonci nadoknadili zaostanek s 4:0 v Ligi prvakov. (Foto: Twitter)

Bartomeu pa je tudi zanikal, da je najboljši strelec v zgodovini kluba ob podpisu pogodbe tudi predstavil seznam okrepitev, katere želi, da jih vodstvo kluba pripelje v vrste aktualnih pokalnih prvakov Španije. "Messi ni zaprosil za nobene specifične okrepitve. On se s soigralci pogovarja o novih igralcih šele takrat, ko so uradno predstavljeni in se spoznajo. Športni direktor Robert Fernandez je tisti, ki skrbi za okrepitve," je še trače okoli Messijeve pogodbe zanikal predsednik. "Ronaldinho je klubu prinesel tisto čarovnijo in nasmešek. Andres Iniesta je prinesel ravnotežje, Leo pa umetnost in genialnost. Ronaldinho je začel s temi spremembami, ampak tisti, ki je spremenil pogled na Barco za vse večne čase. To je era Lionela Messija," je za konec še povedal Bartomeu, ki je tako zadovoljen, da bo v prihodnji sezoni nove lovorike napadal z najboljšim nogometašem v klubski zgodovini. Barcelona je letos nekoliko zaostala za večnimi rivali iz Madrida. Real je namreč po sušnem obdobju znova postal španski prvak, za nameček pa so galaktiki še drugič zapored slavili v Ligi prvakov. Podpis Messija je torej za Barcelono največja zmaga pred začetkom nove tekmovalne sezone.