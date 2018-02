Nov spodrsljaj Reala, tokrat zgolj do remija pri sedemnajsti ekipi lige

Ramos je povedel galaktike v vodstvo, a nato zakrivil zadetek Levanteja. (Foto: AP)

Galaktiki so v prvem polčasu prevladovali na zelenici, a na koncu sta ekipi na odmor po prvih 45 minutah igre odšli poravnani (1:1). Nogometaše Reala je v vodstvo v 11. minuti popeljal kapetan Sergio Ramos, ki je domačega čuvaja mreže Oierja Olazabala premagal z glavo, potem ko mu je s kota podal Toni Kroos. Real je po danem zadetku nadzoroval vodstvo, a si kakšne večje priložnosti za povišanje vodstva ni uspel priigrati. Praktično iz nič pa so do izenačenja prišli domačini iz Valencie. Po napaki obrambe Reala – zaspal je strelec prvega zadetka Ramos – je proti Keylorju Navasu sam stekel Jose Morales, a mu je Kostaričan v vratih Madridčanov strel uspel ubraniti. Nemočen pa je bil ob strelu 21-letnega ganskega napadalca Emmanuela Boatenga, ki je odbitek s kakšnih 18 metrov pospravil v Realovo mrežo.

Balea je v drugem polčasu zamenjal Isco, ki je zabil za vodstvo Reala z 2:1. (Foto: AP)

V 56. minuti je lepo priložnost zapravil Cristiano Ronaldo - ta je do današnje tekme Levanteju na 13 obračunih zabil kar 14 zadetkov -, potem ko se je na desetih metrih neoviran znašel pred Oierjem, toda eden od branilcev Levanteja je še uspel žogo odbiti žogo v kot. Sledil je hiter in nevaren protinapad domačih nogometašev, toda Morales ni podal soigralcem in Realova obramba se je preko Luke Modrića in vratarja Navasa uspela ubraniti. Do lepega strela je v 73. minuti prišel še Realov rezervist Isco (zamenjal je Garetha Balea), a je z desnico sprožil naravnost v Oierja, ki je žogo uspel ukrotiti, še preden je do nje prišel Ronaldo. Karim Benzema je zapravil še lepšo priložnost v 74. minuti, ko je sprožil znotraj kazenskega prostora, dobre pol minute kasneje pa je z glavo po izvajanju kota sprožil še Ramos, a se je ob njegovem poskusu izkazal Oier. Zidane je z menjavo Isco-Bale očitno zadel v polno, saj je prav rezervist Isco v 81. minuti tekme kaznoval napako obrambe Levanteja, potem ko mu je lepo podal Benzema. Ko se je že zdelo, da se je Real rešil muk v Valencii, pa je krasno priložnost v kazenskem prostoru zapravil Roger Marti. Ta se je sam znašel pred Navasom, a z glavo meril kakšen meter mimo Realovih vrat. Kar ni uspelo Martiju, pa je v zaključku tekme debitantu v dresu Levanteja Giampaoloju Pazziniju. Tokrat ni pomagal niti Navas, ki se je žoge uspel dotakniti, a se je ta vendarle skotalila za njegov hrbet po močnem strelu 33-letnika z leve strani kazenskega prostora.

La liga, 22. krog:

Levante - Real Madrid 2:2 (1:1)

Boateng 42., Pazzini 89.; Ramos 11., Isco 81.