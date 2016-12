Levjesrčni Song se je rešil iz objema smrti: Imel sem velikansko srečo

Prvič po nesrečnem dogodku je Rigobert Song spregovoril z novinarji, v pogovoru za francoski športni dnevnik L'Equipe je dejal, da njegovo življenje že poteka po normalnih tirnicah in da večjih posledic ne bo imel. "Praktično sem vstal iz groba. Spominjam se, da sem mislil, da mi je eksplodirala glava. Padel sem, a na srečo tako, da mi jezik ni ostal v sapniku in da se nisem zadušil. Za življenje se lahko zahvalim psu, ki je začel lajati, s tem pa priklical hišnika. Ta sicer ni mogel vstopiti, a nato se je prikazal prijatelj, s katerim sta mi skupaj nudila pomoč. Res sem imel velikansko srečo," je dejal 40-letni Song, ki je bil v bolnišnici v Yaoundeju dva dneva v komi, ko pa se je prebudil, so ga odpeljali na specialistično zdravljenje v Francijo.

Nekdanji kapetan levov je igral na osmih afriških prvenstvih (od 1996 do 2010) ter kot prvi Afričan tudi na štirih svetovnih prvenstvih (1994, 1998, 2002, 2010), skupaj pa je obrambni igralec za Kamerun zbral 137 nastopov, leta 2000 je osvojil olimpijsko zlato. V karieri je med drugim igral tudi za angleška kluba Liverpool in West Ham, francoska kluba Lens in Metz, z Galatasarayem je dvakrat osvojil turško prvenstvo.

Eno tragično izkušnjo je že doživel leta 2003, ko je na igrišču med tekmo pokala konfederacij proti Kolumbiji zaradi zastoja srca umrl njegov partner v obrambni liniji Vivien Foe.