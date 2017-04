Lewandowski po poškodbi na derbiju z Borussio poslal sporočilo zastopniku: 'Slabo'

V nogometni klasiki si bosta v sredo ob 20.30 v prenosu na Kanalu A in VOYO stala madridski Real in münchenski Bayern. Na papirju izjemno odmeven četrtfinalni par Lige prvakov pa bi znal biti močno okrnjen z zvezdniki obeh ekip. Pri Realu manjkata branilca Raphael Varane in Pepe, pri gostih pa v zraku visita nastopa Roberta Lewandowskega in Manuela Neuerja.