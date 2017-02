Lewandowski postaja Bayernov Ramos: Poljak v šesti minuti podaljška zadel za točko v Berlinu

Lewandowski je po izvrstni predstavi proti Arsenalu, prispeval je gol in podajo, vnovič zablestel. (Foto: AP)

Bayern je po navdušujoči predstavi v Ligi prvakov, kjer je bil v osmini finala na domači Allianz Areni s kar 5:1 boljši od Arsenala, veliko težje prišel do pozitivnega rezultata v 1. Bundesligi. Vodilno ekipo nemškega državnega prvenstva je šele v zadnjih sekundah rešil napadalec Robert Lewandowski, ki se je v tej sezoni že specializiral za podobne podvige. Hertha je dolgo časa vodila po zadetku bosansko-hercegovskega reprezentanta Vedada Ibiševića, ki je v 21. minuti v mrežo Manuela Neuerja preusmeril predložek Marvina Plattenhardta s prostega strela. Bavarci so v nadaljevanju stopili na plin in zasluženo izenačili, ko je že po izteku sodnikovega podaljška v 96. minuti uspel zadeti Lewandowski in užalostil navijače v prestolnici. Prosti strel z roba kazenskega prostora je izvajal Thiago Alcantara, a presenetil vse s podajo po tleh do osamljenega Arjena Robbna. Nizozemčev strel so Berlinčani na črti gola še uspeli blokirati, ne pa tudi Poljakovega, ki se je najbolje znašel v gneči.

Kljub vsemu bi Bayern lahko izgubil nekaj prednosti na vrhu lestvice, če bo RB Leipzigu v nedeljo uspelo premagati Borussio Mönchengladbach, njena soimenjakinja Borussia Dortmund pa je v soboto že izkoristila remi rdečih. Dortmund je zaostanek za največjimi rivali znižal na 13 točk z zmago nad Wolfsburgom (3:0), ki je minila v znamenju zaprte tribune stadiona Signal Iduna Park, kjer so ponavadi zbrani najbolj goreči navijači BVB. Te je Nemška nogometna zveza (DFB) po incidentih na nedavnem derbiju z drugouvrščenim Leipzigom kaznovala s prepovedjo vstopa na največjo tribuno s stojišči v Nemčiji, a se to črno-rumenim ni poznalo. Po avtogolu Jeffreyja Brume sredi prvega polčasa je Lukasz Piszczek kmalu po začetku nadaljevanja podvojil vodstvo BVB, volkove pa je pokončal Ousmane Dembele še pred začetkom 60. minute.

Izidi 21. kroga:

Borussia Dortmund ‒ Wolfsburg 3:0 (1:0)

Bruma 20./ag., Piszczek 48., Dembele 59.

Hertha Berlin ‒ Bayern München 1:1 (1:0)

Ibišević 21.; Lewandowski 90.

Eintracht Frankfurt ‒ Ingolstadt 0:2

Hoffenheim ‒ Darmstadt 2:0

Mainz 05 ‒ Werder Bremen 0:2

Augsburg ‒ Bayer Leverkusen 1:3 (0:2)

Kohr 60.; Bellarabi 23., Hernandez 40., 65.

Kevin Kampl (Leverkusen) je odigral vso tekmo.