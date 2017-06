Florentino Perez odločno: Ronaldo bo ostal v Realu

Prvi mož madridskega Reala Florentino Perez sporoča: "Cristiano Ronaldo ne odhaja nikamor." (Foto: AP)

Florentino Perez je kot predsednik aktualnega nogometnega prvaka Evrope Reala Madrida dobil novi štiriletni mandat. Kot prvo večjo nalogo v njem pa si je zadal pogovor s prvim zvezdnikom ekipe Cristianom Ronaldom, ki je zaradi obtožb o utaji davkov pred kratkim napovedal svoj odhod iz kluba.

"Nikoli nisem tajil, da Cristiana zelo spoštujem. Prav zaradi tega se z njim po izbruhu afere nisem hotel pogovarjati, dokler nisem dobil novega mandata, zdaj pa bo to moja prva naloga. Cristiano je dober športnik in človek, je večji in močnejši od vseh nas. Prepričan sem, da se bomo dogovorili, kot smo se že nekajkrat v preteklosti, in da bo ostal z nami. Odide lahko le, če bo kdo plačal milijardo evrov odškodnine, kolikor znaša odškodninska klavzula v pogodbi," je za špansko televizijo dejal Perez in dodal: "Do zdaj nismo dobili uradnega povpraševanja za nobenega našega igralca."