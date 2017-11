VIDEO: Messi po dolgem čakanju le podaljšal pogodbo z Barco: 'Tu želim preživeti vso kariero'

Lionela Messija so pogosto, za velike vsote denarja, "selili" v druge klube, a prvi zvezdnik blaugrane ostaja zvest klubu, kar je potrdil z današnjim podpisom podaljšanja pogodbe. Argentinski zvezdnik je podpisal novo pogodbo z Barcelono do 30. junija leta 2021, je sporočil katalonski klub in dodal, da je odkupna klavzula zdaj vredna 700 milijonov evrov. Rekordni petkratni dobitnik zlate žoge za najboljšega nogometaša leta je v Barceloni od leta 2000, za prvo ekipo pa je prvič zaigral pred 16 leti.

"Srečen sem, že dolgo časa se je čakalo na moj podpis in danes smo to speljali," je za klubsko televizijo na dogodku povedal Messi. Predsedniku Josepu Marii Bartomeuju je odleglo, saj je že dlje časa na hudem udaru kritik, ki jih ni prav nič omililo dejstvo, da je sam javno že pred meseci zatrdil, da se je s prvim zvezdnikom kluba dogovoril za podaljšanje pogodbe, a je bilo na uradno potrditev potrebno čakati vse do konca novembra. "Zadovoljen sem, da ostajam v klubu, ki je moj dom, in da bom nadaljeval tu," je še izjavil Messi. "Tu želim preživeti vso kariero, vedno sem govoril, da sanjam o tem, da bi končal (kariero) tu v Barceloni in smo na pravi poti. Cilj je, da še naprej osvajamo reči, še polnimo klubske vitrine in naše osebne, v zadnjih letih smo imeli veliko priložnosti za osvajanje trofej in še naprej bo tako," dodaja Argentinec, medtem ko je Bartomeu znova ponovil, da je bilo podaljšanje pogodbe dogovorjeno že dlje časa, a da so do sedaj urejali višino odkupne klavzule. Ta zdaj znaša kar 700 milijonov evrov v primerjavi s prejšnjimi 250 milijoni.

Sedaj 30-letni Messi je v Barco prišel kot trinajstletnik iz argentinske ekipe Newell's Old Boys, za člane je prvič zaigral pri šestnajstih na prijateljski tekmi s Portom, leto pozneje pa še na uradni tekmi z Espanyolom. Z blaugrano je v 17 sezonah štirikrat osvojil Ligo prvakov, po trikrat klubske svetovne pokale in evropske superpokale, osemkrat špansko prvenstvo, petkrat kraljevi pokal in sedemkrat španski superpokal. S 30 naslovi je na prvem mestu klubske lestvice izenačen s soigralcem Andresom Iniesto. Osvojil je tudi štiri nagrade Pichichi za najboljšega strelca španske prve lige in štiri zlate čevlje za najboljšega strelca domače lige v Evropi. Mož s številko deset pri Barci in argentinske izbrane vrste je dosegel 523 golov na 602 tekmah, kar je klubski rekord in rekord španske La Lige. Messi je včeraj v Barceloni prejel zlati čevelj, nagrado za najboljšega strelca evropskih ligaških tekmovanj, v pretekli sezoni je dosegel 37 golov.