Nagrada Fife: (užaljenega) Ronalda (in tudi Messija) ne bo v London

Iz tabora Juventusa je prišla še uradna informacija, da njihovega prvega zvezdnika Cristiana Ronalda ne bo na večerni gala prireditvi "FIFA The Best" v Londonu. Razlog? Portugalec želi biti spočit, saj ga v sredo čaka prvenstvena tekma Serie A proti Bologni. Kot kaže na svečani prireditvi ne bo tudi nogometaša Barcelone Lionela Messija. Prvi favorit za laskavo nagrado je Hrvat Luka Modrić.

Cristiano Ronaldo želi biti spočit za sredino prvenstveno tekmo v Serie A. FOTO: AP

Cristiano Ronaldo je sodelovanje, v njegovem imenu je to storilo vodstvo torinskega Juventusa, ki je potrdilo, da v London potujeta prvi trener Massimiliano Allegri in predsednik Andrea Agnelli, na večerni gala prireditvi "FIFA The Best", že odpovedal. Zdaj pa naj bi to storil tudi Lionel Messi.

Hrvaški organizator igre Luka Modrić, ki je bil na nedavnem prvenstvu v Rusiji izbran za najboljšega nogometaša turnirja, je glavni kandidat za laskavo nagrado Mednarodne nogometne zveze (Fife).

Prvi favorit za igralca leta je tako hrvaški vezist in član madridskega Reala Luka Modrić. Portugalec Ronaldo je, skupaj z Mohamedom Salahom in Luko Modrićem, seveda prišel med finaliste za Fifino nagrado najboljšim nogometašem in nogometašicam za leto 2018, a ga v Londonu ne bo. "Juventus v sredo čaka zelo pomembna prvenstvena tekma proti Bologni, zato je igralec sprejel odločitev, da ne odpotuje v London. Klub podpira njegovo odločitev," so zapisali v uradnem sporočilu za javnost pri Juventusu.





Luka Modrić in Aleksander Čeferin FOTO: AP