Argentina v še večjih težavah, Messiju vsaj dve tekmi kazni zaradi žaljenja sodnikov

Messi z Argentino naslednjega svetovnega prvenstva še zdaleč nima zagotovljenega. (Foto: AP)

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je v izjavi za javnost potrdila, da proučuje obnašanje Lionela Messija na nedavni kvalifikacijski tekmi s Čilom, ki jo je Argentina dobila prav po zaslugi enajstmetrovke zvezdnika Barcelone (1:0). To skorajda zagotovo pomeni, da bo kapetan Argentine kaznovan, izpustiti bo moral vsaj dve tekmi državne reprezentance, ki nastopa na mundialu v Rusiji 2018 še zdaleč nima zagotovljenega. Messija obtožnica bremeni žaljenja brazilskega sodnika Sandra Riccija, argentinski as pa naj bi se spravil tudi nad pomočnika. Televizijski posnetki so bili dovolj zgovorni, Messi je udrihal po mamah delivcev pravice, a vprašanje je, če bo kazen znana že pred prihajajočo tekmo v La Pazu z Bolivijo. Najverjetneje bo Messi izpustil sosedski obračun z Urugvajem, na katerem bodo gavči kot že rečeno potrebovali točke v boju z najboljšimi ekipami Južne Amerike. Argentina Messija še kako potrebuje, v teh kvalifikacijah ni dobila še nobene tekme proti neposrednim rivalom (razen proti Urugvaju, ko je obračun po hitrem koncu "upokojitve" odločil prav Messi). V najhujšem primeru, če bi moral kapetan počivati na naslednjih štirih obračunih, so zanj kvalifikacije in s tem boj za nastop v Rusiji že končane.

Na začetku septembra Argentince čaka dvoboj s slabo Venezuelo, ki je še tako neprepričljiva belo-sinje modrim brez Messija vzela dve točki na prvem medsebojnem obračunu. Oktobra nekdanje svetovne prvake čaka domači obračun s Perujem, ki ga, tudi brez Messija, pred slabim letom tudi niso uspeli premagati (2:2). Argentinci kvalifikacije zaključujejo z obračunom z Ekvadorjem, ki jih je, tudi takrat ni igral Messi, na domači zelenici ponižal z 0:2 takoj na začetku bojev za mundialske vozovnice.