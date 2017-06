VIDEO: Messi dopolnil okroglih 30 let, Ronaldovi privrženci zbadajo: 'Največji? Napačno ste napisali ...'

Navijači portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda (levo) so si privoščili Messija (desno). (Foto: AP)

Med tistimi, ki so poleg matičnega kluba Barcelone ob 30. rojstnem dnevu čestitali Lionelu Messiju, velja prišteti tudi Evropsko nogometno zvezo (Uefa), a na spletu besede Uefe z vprašanjem ("Ali je najboljši na svetu?") ni so naletele na najboljši odziv med privrženci Real Madrida in portugalskega asa Cristiana Ronalda. "Napačno ste napisali Ronaldo," je menil eden izmed uporabnikov Twitterja, številni so pod čestitke Messiju objavljali šaljive fotografije z Ronaldom v glavni vlogi.

Feliz Cumpleaños al Amor de Mi Vida❤️ Te amamos viejito !!! A post shared by AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) on Jun 23, 2017 at 8:34pm PDT

Ob 30. rojstnem dnevu na svojega partnerja na spletu ni pozabila niti Messijeva srčna izbranka Antonella Roccuzzo. "Vse najboljše ljubezni mojega življenja! Radi te imamo, starček," je poleg fotografije njunega poljuba pripisala Roccuzzova, ki jo prijateljstvo oziroma ljubezen z Messijem veže že od otroških dni, povila pa mu je že dva otroka. Oglasil pa se je tudi mož, ki je argentinskemu zvezdniku še kot golobrademu mladeniču omogočil preizkušnjo pri Barceloni. Katalonskemu velikanu je Messi zvest že vso profesionalno kariero, a prve nogometne korake je naredil v rodnem Rosariu in februarja 2001 s pomočjo izkušenega someščana Horacia Gaggiolija, ki je takrat živel v katalonski metropoli, opravil preizkušnjo pri klubu s Camp Noua. V pogovoru za Globoesporte Gaggioli vseeno ni pozabil na zanimivo anekdoto in priznal, da bi eden najboljših nogometašev vseh časov prav zaradi njega lahko nastopal tudi pri madridskemu Realu.

"Zaradi življenjskih okoliščin sem šel živet v Barcelono in ga pripeljal k Barci na preizkušnjo. A bil sem tik pred tem, da bi se ustalil v Madridu," pravi Gaggioli. "Če bi se to zgodilo, potem bi ga na preizkušnjo odpeljal k Madridu. Takšno je življenje, to so podrobnosti. Danes bi lahko bil Messi igralec Real Madrida, seveda. Družina je želela priti v Španijo, v mesto, kjer bi jim jaz ponudil nekaj opore. Ko sem ga videl na letališču, sem si mislil, da ta fant že ne more biti nogometaš, ker je bil premajhen in presuh. Nisem dobil dobrega vtisa. A nato sem ga videl na treningu na Barcinih igriščih. Takrat sem spoznal, da je izvrsten igralec, ki brez dvoma zna igrati."