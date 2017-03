Lippi na klopi Kitajske dočakal prvo zmago, ki je bila še posebej sladka, saj so padli sosedi Južni Korejci

Lippi je v četrtem poskusu le vknjižil zmago s kitajsko reprezentanco. (Foto: AP)

Dosegel ga je Yu Dabao. Južna Koreja, ki jo vodi nekdanji nemški reprezentant Uli Stielike, je imela v drugem delu nekaj lepih priložnosti za izenačenje, vendar je izid ostal nespremenjen. Kitajska je dosegla svoj prvi gol po 407 minutah strelskega posta in prvo zmago v drugem delu azijskih kvalifikacij. Z njo se je znebila zadnjega mesta v skupini A, na petem mestu je po šestih odigranih krogih prehitela Katar, slednji je doma izgubil proti vodilnemu Iranu. Kljub le eni zmagi ima Kitajska, na klopi katere je Lippi sedel četrtič (zmaga, dva remija, en poraz), še vedno možnosti za uvrstitev na svetovno prvenstvo v Rusiji, kamor se bosta uvrstili prvi ekipi iz obeh skupin, tretjeuvrščeni ekipi pa se bosta borili za peto prosto mesto. Tudi na tretji tekmi skupine je padel le en gol, Sirija je z 1:0 ugnala Uzbekistan. Na lestvici ima Iran 14, Južna Koreja 10, Uzbekistan 9, Sirija 8, Kitajska 5, Katar pa 4 točke.

V skupini B je Savdska Arabija izkoristila spodrsljaj Avstralije, ki je v Teheranu proti Iraku iztržila le remi, izid je bil 1:1. Nogometaši Savdske Arabije so na Tajskem zmagali s 3:0 in prevzeli vodstvo na razpredelnici. Na njej so po številu točk izenačeni z Japonsko, ekipo bosanskega strokovnjaka Vahida Halihodžića. Japonci so v šestem krogu do 13. točke prišli z zmago 2:0 v Združenih arabskih emiratih. Avstralija ima 10 točk, Savdska Arabija 9, Irak 4 in Tajska 1.