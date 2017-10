FOTO: Največji otoški derbi brez zmagovalca in brez presežnikov

Manchester United je v tekoči sezoni Premier League v odlični formi, saj še ne pozna poraza in je v dosedanjem delu prvenstva oddal le dve točki. Liverpoolu, ki bo v torek v Ligi prvakov gostovali v Ljudskem vrtu, v prvenstvu ne gre vse po načrtih. Za vodilnima moštvoma iz Manchestra so pred osmim krogom zaostajali že sedem točk in novega spodrsljaja si niso smeli privoščiti. Težave pri redsih so se še povečale, ko se je poškodoval senegalski krilni napadalec Sadio Mane, ki ne bo igral do decembra. Na zadnjih šestih medsebojnih tekmah Liverpool ni zmagal, zadnjič je ugnal rdeče vrage marca 2014 na Old Traffordu s 3:0. United je zmagal tri izmed zadnjih petih gostovanj na Anfieldu. Največja in najuspešnejša britanska kluba sta v prvem polčasu dvoboja v Liverpoolu pokazala veliko želje in borbenosti, na oko lepega nogometa pa ravno nista ponudila.





Jose Mourinho

Najlepšo priložnost za Liverpool je imel Kamerunec Joel Matipu, a je njegov strel španski vratar David De Gea z izjemnim refleksom ubranil. Pred koncem prvega polčasa je zapretil Belgijec v taboru rdečih vragov Romelu Lukaku vendar je streljal preveč po sredini. Nadaljevanje je bilo še manj pestro, tekmeca v tem delu igre sploh nista streljala v okvir vrat, tako da se je največji otoški nogometni derbi zasluženo končal brez zmagovalca.

Izid, 8. krog:

Liverpool - Manchester United 0:0



Liverpool: Mignolet, Gomez, Matip, Lovren, Moreno, Wijnaldum, Henderson, Can, Salah (Oxlade-Chamberlain), Firmino (Solanke), Coutinho (Sturridge). Trener: Jürgen Klopp.

Manchester United: de Gea, Valencia, Smalling, Jones, Darmian, Ander Herrera, Matic, Young (Lindelöf), Mhitarjan (Lingard), Martial (Rashford), Lukaku. Trener: Jose Mourinho.