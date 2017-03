Liverpool s preobratom pred domačimi navijači uspel ohraniti četrto mesto na Otoku

Liverpool se je po prejetem zadetku uspel pobrati in na koncu slavil z 2:1. (Foto: AP)

Liverpool je po zmagi nad Arsenalom uspeli ohraniti mesto v prvi četverici, za zadovoljstvo med varovanci stratega Jurgena Kloppa pred obračunom z Burnleyem pa je bila zaslužna tudi statistika, gostje s severa so namreč na Anfieldu nazadnje slavili leta 1974, v vsem tem času pa uspeli zadeti le en zadetek domačemu vratarju. Kljub temu pa gostje niso izgubili samozavesti, saj so na avgustovski tekmi proti Liverpoolu na domači zelenici slavili z razliko dveh golov. Slednja se je izkazala že kaj kmalu po prihodu na zelenico, v osmi minuti je namreč po lepi podaji Mathewa Lowtona mrežo domačega moštva zatresel Ashley Barnes, zadetek ni ustavil nogometašev Burnleya, ki so nadaljevali z napadi, lepa priložnost se je iz rok izmuznila Georgu Boydu.

Po nekaj minutah so se zbudili tudi nogometaši v rdečih dresih, z lepima poskusoma sta rezultat skušala popraviti Georginio Wijnaldum in Adam Lallana, neizkoriščen pa je ostal tudi niz priložnosti domačih iz kota. Sreča se je Redsom vendarle nasmehnila v zadnjih izdihljajih prvega polčasa, ko je mrežo zatresel Wijnaldum. Kloppova četa je v drugem polčasu stopnjevala pritisk na vrata Burnleya, kar je v 61.minuti obrodilo sadove, po lepi podaji iz razdalje zadel Emre Can, ki si je trenutek za tem prislužil tudi rumeni karton. Gostje se niso želeli sprijazniti z remijem in tri minute kasneje se je lepa priložnost ponudila Barnesu, vendar pa je poskus slednjega še pravočasno ubranila domača obramba. Vse do konca tekme so si več lepših priložnosti zagotovili Redsi, vendar je rezultat kljub temu ostal nespremenjen, Liverpool pa se je z novimi tremi točkami približal drugo in tretje uvrščenima Tottenhamu ter Manchester Cityju.

Liverpool – Burnley 2:1 (1:1)

Wijnaldum 45., Can 61.; Barnes 7.